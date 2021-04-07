Кім Чен Ин поскаржився на "найгіршу в історії ситуацію" в КНДР

Північна Корея зіткнулася з найгіршою ситуацією в своїй історії, тому місцеві партійні лідери мають прикладати максимум зусиль, щоб це виправити.

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Про це повідомляє Al Jazeera, посилаючись на державні ЗМІ КНДР.

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Північнокорейський лідер Кім Чен Ин визнав, що ситуація в КНДР складається гірше, аніж коли б то не було.

"Навіть у найгіршій ситуації, в якій нам потрібно долати безпрецедентну безліч викликів, це залежить від ролі, яку відіграють партійні осередки", – заявив Кім Чен Ин на шостій конференції секретарів осередків Трудової партії Кореї, що відбулася 6 квітня.

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На цьому тлі він закликав виконувати рішення з'їзду партії "націлені на покращення нашого стилю соціалістичної справи, досягнення відчутних змін і розвитку в економічній роботі".

Кім Чен Ин також розкритикував партійні низи за "недоліки" і закликав негайно їх виправити для стійкого і здорового розвитку партії.

Нагадаємо, що в січні Кім Чен Ин вже визнавав майже повний провал п'ятирічного плану економічного розвитку країни.

А після цього він закликав Північну Корею зайнятися "всебічним" розширенням зовнішніх зв'язків з навколишнім світом.

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