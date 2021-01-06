Кім Чен Ин заявив про нищівний провал КНДР в економіці

Допущені помилки повинні бути ретельно проаналізовані, заявив він

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, який все рідше з'являється на публіці, визнав майже повний провал п'ятирічного плану економічного розвитку країни.

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Про це він заявив на відкритті з'їзду Трудової партії Кореї, передає північнокорейське державне інформагентство ЦТАК.

За його словами, цілі в рамках плану, який повинен був бути виконаний до кінця 2020 року, не були досягнуті практично в жодному секторі. Допущені помилки повинні бути ретельно проаналізовані.

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За даними DW, очікується, що на партійному з'їзді, який за всю історію країни проводиться лише ввосьме, буде прийнятий наступний п'ятирічний економічний план. Також повинна бути затверджена нова політична лінія стосовно США і Південної Кореї.

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Нагадаємо, на військовому параді, присвяченому 75-річчю створення Трудової партії Кореї, Кім Чен Ин вибачився перед народом за свої помилки і картинно пустив сльозу.

Відео: Reuters

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