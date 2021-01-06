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Кім Чен Ин заявив про нищівний провал КНДР в економіці

6 січня, 09:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Допущені помилки повинні бути ретельно проаналізовані, заявив він

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, який все рідше з'являється на публіці, визнав майже повний провал п'ятирічного плану економічного розвитку країни.

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Про це він заявив на відкритті з'їзду Трудової партії Кореї, передає північнокорейське державне інформагентство ЦТАК.

За його словами, цілі в рамках плану, який повинен був бути виконаний до кінця 2020 року, не були досягнуті практично в жодному секторі. Допущені помилки повинні бути ретельно проаналізовані.

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За даними DW, очікується, що на партійному з'їзді, який за всю історію країни проводиться лише ввосьме, буде прийнятий наступний п'ятирічний економічний план. Також повинна бути затверджена нова політична лінія стосовно США і Південної Кореї.

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Нагадаємо, на військовому параді, присвяченому 75-річчю створення Трудової партії Кореї, Кім Чен Ин вибачився перед народом за свої помилки і картинно пустив сльозу.

Відео: Reuters

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