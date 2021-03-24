Кіпр відкриває кордони для туристів з України: дата і умови

Вже з наступного тижня, з 1 квітня, Кіпр відкриває кордони для туристів з України.
Про це повідомили в Міністерстві туризму країни.
"Кіпр відкриває свої кордони для всіх відвідувачів з України, вживаючи всіх необхідних заходів для забезпечення можливості подорожуючим насолоджуватись відпочинком у безпеці та безтурботності", – йдеться в повідомленні.
Всім туристам, у яких тест на коронавірус показав негативний результат, а також які не перебували в тісному контакті з особами з підтвердженим COVID-19, зможуть потрапити на Кіпр без необхідності самоізоляції.
Дітям до 12 років не потрібно буде робити тести на COVID-19.
До речі, в Кіпрі діє колірна система класифікації країн, за якою змінюються умови в'їзду:
Також ми писали про те, що через коронавірус кордони ЄС закриті майже для всього світу. Але відкриті для українських заробітчан: зварювальників, токарів і людей, які допоможуть зібрати урожай.
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