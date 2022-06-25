Китай спантеличив світ "імперською" заявою про Тайваню

Посол розповів, чи розглядають у Пекіні "возз'єднання" з Тайванем військовим шляхом

Посол Китая у Франції заявив про готовність захопити Тайвань військовим шляхом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Китай заявив про готовність готовий повернути Тайвань до свого складу будь-якими засобами. При цьому не відкидають навіть можливості повернення територій військовим шляхом.

Про це заявив посол Китаю у Франції Лу Шаї ефірі Livre Noir.

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На питання про Тайваню Посол заявив, що якщо Китай не зможе "з'єднати країну мирним шляхом", вони повернуть Тайвань Китаю військовою силою.

"Ми повернемо Тайвань усіма засобами, зокрема військовими", – заявив посол.

Також він вважає, що не можна порівнювати війну в Україні та конфлікт на Тайвані, бо нібито "Тайвань не є суверенною державою, він із давніх часів був невід'ємною частиною Китаю".

Посол додав, що Китай не може визнати Тайвань незалежним.

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Зазначимо, що, за словами міністра оборони Китаю Вей Фенхе, Китай без вагань розпочне війну проти Тайваню, якщо останній оголосить про свою незалежність.

Нагадаємо, наприкінці травня Тайвань повідомив про найбільше з січня вторгнення ВПС Китаю до його зони ППО — туди увійшли 30 китайських бойових літаків.

22 червня повідомлялося, що 29 китайських літаків увійшли до зони протиповітряної оборони Тайваню.

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