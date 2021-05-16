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Китай запропонував Ізраїлю і Палестині провести переговори в КНР

16 травня, 21:22

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Водночас Китай заявив, що продовжить підтримувати "відновлення законних прав палестинців"

Китайська Народна Республіка запропонувала Палестині та Ізраїлю провести прямі переговори для вирішення конфлікту на своєму майданчику.

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Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І під час засідання Радбезу ООН.

"Китай збільшить зусилля для сприяння мирним переговорам... Ми підтверджуємо свою пропозицію прихильникам миру від Палестини та Ізраїлю продовжити їхній діалог у Китаї і запрошуємо представників обох сторін приїхати в Китай для прямих переговорів", – заявив він.

Водночас Китай фактично підтримав у конфлікті, який з новою силою розгорівся останніми днями, Палестину, заявивши, що підтримуватиме "відновлення законних прав палестинців", і зазначив, що причина загострення палестино-ізраїльського конфлікту нібито у відсутності справедливого врегулювання палестинського питання.

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"Китай продовжить надавати тверду підтримку справедливій справі палестинського народу, який бореться за відновлення своїх законних прав, а також сприяти врегулюванню наявних проблем за допомогою політичного діалогу", – сказав Ван І.

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Нагадаємо, з 11 травня Ізраїль і сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Жертви рахують десятками, сотні людей поранені. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад війська і мобілізував тисячі резервістів.

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