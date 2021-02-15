Китай приховував справжні масштаби захворюваності на COVID-19 – ВООЗ

Хворих було більше, ніж офіційно виявлених

Члени місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які досліджували виникнення коронавірусу в китайському місті Ухань, виявили свідоцтва того, що масштаб епідемії міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

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Про це повідомив керівник розслідувального направлення місії Пітер Бен Ембарек в інтерв'ю CNN.

За його словами, у грудні 2019 року в Ухані могли бути тисячі хворих замість 174, про яких йшлося в офіційних звітах.

Річ у тім, що лікарі виявляли лише людей, у яких коронавірусна хвороба протікала в складній формі. А тому якщо врахувати й потенційно "легкий ковід", на кінець 2019-го в Ухані були принаймні тисяча людей із COVID-19.

Ембарек також зазначив, що фахівці ВООЗ виявили 13 різних мутацій коронавірусу в Ухані, які існували в грудні 2019-го.

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Сам Ембарек не прокоментував, що означає наявність такої великої кількості мутацій коронавірусу в той час. Але опитані CNNепідеміологи називають це свідченням того, що вірус був присутній у людській популяції задовго до спалаху в Ухані.

Нагадаємо, що 15 делегатів від ВООЗ прибули до Уханя 14 січня і після карантину побували на всіх об'єктах, які представляють ключове значення для розслідування щодо появи вірусу.

Серед усього іншого вони провели понад 4 годин в Центрі з контролю і профілактики захворювань провінції Хубей, де обговорили походження вірусу з китайськими колегами.

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