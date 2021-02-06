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Китай затвердив широке використання вакцини Sinovac: Україна раніше замовила препарат

6 лютого, 19:10

Ольга Литвин Ольга Литвин

Відтепер вакцинувати можна широку публіку

Китай умовно схвалив вакцину Sinovac Biotech проти інфекції COVID-19. Це означає, що відтепер медики можуть імунізувати не тільки групи високого ризику, для яких препарат дозволили раніше, а й широкий загал.

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Про це повідомляє АP.

У липні минулого року китайська влада надала екстрений дозвіл на імунізацію вакциною медпрацівників і держслужбовців.

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Вакцину Sinovac Biotech вже продали щонайменше 10-ти країнам, хоча дослідження все ще тривають. Компанія має надавати дані про подальші спостереження, а також звіти про побічні ефекти.

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Це друга вакцина китайського виробництва, що дістала у країні умовне схвалення. У грудні Пекін санкціонував випуск препарату компанії Sinopharm.

Нагадаємо, в Україні мають намір щомісяця робити по 5 млн щеплень від коронавірусу.

Крім того, у світі число вакцинованих від COVID-19 перевищило число тих, що заразилися.

Уже за тиждень Україна розпочне вакцинацію від коронавірусу, тоді надійде перша партія препарату – 117 000 доз. МОЗ створить спеціальний сайт, де можна буде записатися на щеплення:

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Китай вакцинація вакцина коронавірус схвалення COVID-19
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