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Китай сколихнув потужний землетрус: є загиблі й постраждалі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
16 вересня, 08:43
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Внаслідок землетрусу також були зруйновані деякі будинки. Фото: з відкритих джерел
Внаслідок землетрусу також були зруйновані деякі будинки. Фото: з відкритих джерел

На південному заході Китаю стався землетрус інтенсивністю 6 балів. Двоє людей загинули, троє отримали травми.

Як повідомляє Сіньхуа, землетрус стався в четвер, 16 вересня, о 4:33 в місті Лучжоу повіту Лусянь провінції Сичуань.

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Згідно з повідомленням місцевої влади, жертви і потерпілі виявлені в селі Цаоба селища Фуцзі зазначеного повіту. Землетрусом були зруйновані деякі будинки.

За даними Китайського центру сейсмологічних мереж, епіцентр землетрусу лежав у точці з координатами 29,2 градуса північної широти і 105,34 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.

Через землетрус місцеві профільні відомства застосували механізм екстреного реагування на надзвичайні ситуації 2-го рівня.

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Інтенсивність землетрусу

  • 1 бал – землетрус не відчувається. Коливання ґрунту реєструються приладами.
  • 2 бали – землетрус відчувають дуже чуйні люди, що перебувають у повному спокої.
  • 3 бали – трохи гойдаються висячі лампи, кімнатні квіти, завіси, відкриті двері, нерухомі автомашини.
  • 4 бали – злегка гойдаються висячі предмети і нерухомі автомашини, коливається рідина в судинах. Дзвенить щільно поставлений нестійкий посуд. Землетрус відчуває більшість людей всередині будівель. Іноді люди прокидаються. Під відкритим небом землетрус відчувають окремі особи.
  • 5 балів – помітно гойдаються висячі предмети. Буває, зупиняються маятники настінного годинника. З повних посудин іноді вихлюпується рідина. Нестійкий посуд і прикраси, які стоять на полицях, перекидаються. Землетрус відчувають всі всередині будівель і більшість під відкритим небом; люди прокидаються, тварини непокояться.
  • 6 балів – гойдаються висячі предмети. Іноді падають з полиць і зсуваються картини. Маятники багатьох настінних годинників зупиняються. Легкі меблі зсувається. Падає посуд. Люди вибігають з приміщень, пересування людей нестійке. Тварини вибігають з укриттів.
  • 7 балів – сильно гойдаються висячі лампи. Легкі меблі зсувається. Падають книги, посуд, вази. Всі вибігають з приміщень чи навіть іноді вистрибують з вікон. Пересуватися без опори важко.
  • 8 балів – частина висячих ламп пошкоджується. Меблі зсуваються і перекидаються. Легкі предмети підскакують і перекидаються. Люди насилу тримаються на ногах.
  • 9 балів – меблі перекидаються і ламаються. Сильна тривога тварин.
  • 10 балів – численні ппошкодження предметів домашнього вжитку. Тварини метушаться і кричать. Ламаються гілки і стовбури дерев.
  • 11 балів – загибель майна під уламками будівель.
  • 12 балів – сильна катастрофа з людськими жертвами. Рослинність і тварини гинуть від обвалів і осипів у гірських районах.

Раніше ми повідомляли, що в Мексиці стався потужний землетрус.

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Також нагадаємо, у березні 2021 року в Китаї стався потужний землетрус, загинули люди.

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