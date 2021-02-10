Китай є серйозною загрозою для Канади – розвідка

Китай становить серйозну загрозу для Канади, оскільки його шпигуни намагаються викрасти канадські розробки, а китайський уряд організовує кампанії із залякування політичних опонентів, які втекли до Канади.

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Про це заявив у вівторок глава Служби безпеки і розвідки Канади Девід Віньо, передає Reuters.

Так, виступаючи на онлайн-форумі, Віньо заявив, що ворожа діяльність державних суб'єктів, які прагнуть, серед іншого, викрасти комерційні секрети і конфіденційні дані, "є серйозною небезпекою для процвітання і суверенітету Канади", і серед них він особливо виділив Китай.

"Уряд Китаю... переслідує стратегію отримання геополітичної переваги на всіх фронтах – економічному, технологічному, політичному і військовому – і використовує всі елементи державної влади для вчинення дій, які становлять пряму загрозу нашій національній безпеці та суверенітету", – підкреслив глава канадської спецслужби.

За його словами, постійного ризику з боку спонсорованих Китаєм хакерів зазнають біофармацевтика і охорона здоров'я, штучний інтелект, квантові обчислення, океанічні технології та аерокосмічна промисловість.

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Віньо також розповів, що Китай застосовує операцію під назвою "Полювання на лисів" (як стверджують у Пекіні – пошук корумпованих чиновників і керівників, які втекли за кордон зі своїми активами), щоб регулярно погрожувати і залякувати політичних опонентів у Канаді.

Ми також повідомляли, що спецслужби Великої Британії розслідують імовірний масштабний витік даних, що може становити загрозу нацбезпеці королівства, – 200 вчених підозрюють у передачі інформації Китаю.

Водночас президент України Володимир Зеленський не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою, незважаючи на обіцянку обмежити контроль Китаю над критично важливими технологічними секторами.

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