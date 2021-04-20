Китай запустив мобільний додаток для доносів на "помилкові думки"

На думку китайського кіберагентства, деякі люди поширюють в інтернеті "шкідливі коментарі", псуючи загальну інформаційну атмосферу в країні

Влада Китаю запустили мобільний додаток, за допомогою якого громадяни можуть повідомляти онлайн про людей, що поширюють "шкідливі" коментарі про правлячу Комуністичну партію та історію країни, напередодні 100-річчя партії.

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Про це з посиланням на Управління кіберпростору Китаю (САС), передає Independent.

Нова програма дає змогу користувачам інтернету повідомляти про тих, хто поширює "помилкові думки" в інтернеті, щоб створити "атмосферу гарної громадської думки", повідомили в САС.

"Ми сподіваємося, що більшість користувачів інтернету відіграватимуть активну роль у нагляді за суспільством і з ентузіазмом повідомлятимуть шкідливу інформацію", – цитує видання заяву Управління.

Владу насамперед цікавлять "злочини", що стосуються "спотворення історії партії" або будь-які коментарі проти її лідерів і їхньої політики, а також "наклепи на національних героїв і заперечення переваги передової соціалістичної культури".

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"Деякі люди з прихованими мотивами поширюють в інтернеті історично нігілістичні помилкові твердження, зловмисно спотворюючи, обмовляючи і заперечуючи партійну, національну і військову історію, намагаючись заплутати інших людей", – йдеться в повідомленні.

Яке покарання передбачено для тих, на кого донесуть, не повідомляється, але жителі Китаю постійно стикаються з тюремними ув’язненнями та іншими покараннями за розміщення в інтернеті матеріалів, які критикують або ставлять під сумнів дії керівництва Комуністичної партії, політику чи історичні події.

Раніше цього року Китай вже ухвалив зміни до законодавства проти тих, хто "ображає, обмовляє або зазіхає на пам'ять національних героїв і мучеників Китаю", встановивши тюремне ув'язнення терміном до трьох років.

Нагадаємо, раніше у Китаїзаблокували американську голосову соціальну мережу Clubhouse.

Ми також повідомляли, що Китай разом з Росією заблокували міжнародну відповідь на військовий переворот і сотні вбивств у М'янмі, щоб не допустити запровадження ембарго на поставки зброї в країну.

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