Китайський зонд успішно вийшов на орбіту Марса (фото)

Посадка марсохода відбудеться через кілька місяців

У середу, 10 лютого, безпілотний космічний апарат КНР Tianwen-1 вийшов на орбіту Марса і приступив до коректування траєкторії руху.

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Про це повідомляє агентство CGTN.

За даними Китайського національного космічного управління, системи зонда знаходяться в хорошому стані, пізніше вони усунуть орбіти і почнуть виявляти райони попередньої посадки.

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Наукові дослідження планують почати через кілька місяців – у травні або червні, коли відбудеться посадка марсохода.

Tianwen-1 був запущений важкою ракетою-носієм Long March 5 23 липня. Він пролетів 202 дня і подолав майже 470 мільйонів кілометрів на шляху до Марса.

Також ми писали про те, що ОАЕ вперше вивели на орбіту Марса космічний зонд. ОАЕ стала п'ятою країною, якій вдалося досягти Марса.

Раніше повідомлялося, що в районі Південного полюса Марса за допомогою радара автоматичної міжпланетної станції Європейського космічного агентства "Марс експрес" виявили три підземних озера з водою.

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