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КНДР добудувала підводний човен з ракетами і готується до запуску – розвідка

12 квітня, 06:16

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Північна Корея чекає відповідного моменту для тиску на США

Північна Корея добудувала і готується спустити на воду новий підводний човен з водотоннажністю 3000 тонн з балістичними ракетами, і зараз чекає слушного моменту.

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Про це повідомили джерела в розвідслужбах Південної Кореї і США, передає Yonhap.

"І Південна Корея, і розвідка США вважають, що Північна Корея вже завершила будівництво 3000-тонного підводного човна, представленого в липні 2019 року", – розповіли співрозмовники агентства.

Фото: Yonhap

Фото: Yonhap

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Такий висновок був зроблений зокрема через те, що КНДР перемістила баржу для випробувань підводних ракет на своєму ракетному полігоні в інше місце, що може вказувати на майбутні випробування балістичних ракет, що запускаються з підводних човнів.

"Влада вважає, що Північна Корея розглядає відповідні терміни для розгортання підводного човна для досягнення стратегічного ефекту, зокрема максимального тиску на Сполучені Штати", – зазначило джерело.

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Розвідка припускає, що під час демонстрації нового підводного човна КНДР може провести випробування балістичної ракети середньої дальності Pukguksong-3.

Нагадаємо, про запланований спуск на воду нового північнокорейського підводного човна розвідка Південної Кореї повідомляла ще в травні 2020 року, але з того часу цього поки так і не сталося.

Ми також повідомляли, що наприкінці березня Північна Корея випробувала нову тактичну ракету, а президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв відповісти в разі потреби.

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підводний човен КНДР розвідка субмарина балістична ракета
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