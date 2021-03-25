КНДР запустила балістичні ракети в бік Японії

Північна Корея 25 березня запустила балістичні ракети в бік Японського моря. Уряди Японії та Південної Кореї скликали екстрені наради.

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Про це повідомляє Kyodo News.

За даними Міноборони Японії, запуск ракет був проведений о 7:00 за місцевим часом (00:00 за Києвом). Там також зазначили, що вони не зачепила японську територію, траєкторія їхнього польоту також не проходила над японською виключною економічною зоною.

Проте Міноборони Японії вважає запуск ракет серйозною проблемою для всього міжнародного співтовариства.

"Запуск ракет загрожує миру і безпеці нашої країни та регіону, а також порушує резолюцію ООН", – заявив прем'єр-міністр Есіхіде Суга.

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Також екстрену нараду скликав уряд Південної Кореї.

Останнім часом КНДР знову активізувалася – зокрема на вихідних були запущені кілька ракет малої дальності.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен, серед країн, які становлять військову загрозу для Заходу, назвав КНДР, Росію, Китай і Іран.

Ми також повідомляли, що в США вперше почався суд над громадянином Північної Кореї, його раніше екстрадували з Малайзії.

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