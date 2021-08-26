Коли у світі почнеться нова хвиля коронавірусу? У ВООЗ дали відповідь

Новий штам "Дельта" став домінантним у світі, а деякі вакцини працюють проти нього гірше

У світі буде нова хвиля ковіду через штам "Дельта", кажуть у ВООЗ. Колаж "Сьогодні"

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що нова хвиля пандемії коронавірусупочнеться через три місяці.

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Про це заявив генеральний директор (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу.

"Наступні три місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії і організації заходів реагування на неї" , – сказав він.

Гебреісус підкреслив, що зараз штам "Дельта" став домінантним, він зафіксований мінімум в 163 країнах і територіях.

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Як повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань США, це стало причиною зниження ефективності РНК-вакцин (Pfizer і Moderna) з 91% до 66%. Незважаючи на це, експерти все ж закликають вакцинуватися.

Як в Україні борються з новим штамом

Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.

У Львові вирішили посилити карантинні обмеження . У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу;

. У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу; МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", в найближчий місяць;

Також змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Крім того, ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьою дозою від COVID-19. Вакцини від коронавірусу не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося всього 20% доз.