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Коли у світі почнеться нова хвиля коронавірусу? У ВООЗ дали відповідь

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
26 серпня, 10:55
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Новий штам "Дельта" став домінантним у світі, а деякі вакцини працюють проти нього гірше
У світі буде нова хвиля ковіду через штам "Дельта", кажуть у ВООЗ. Колаж "Сьогодні"
У світі буде нова хвиля ковіду через штам "Дельта", кажуть у ВООЗ. Колаж "Сьогодні"

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що нова хвиля пандемії коронавірусупочнеться через три місяці.

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Про це заявив генеральний директор (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу.

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"Наступні три місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії і організації заходів реагування на неї" , – сказав він.

Гебреісус підкреслив, що зараз штам "Дельта" став домінантним, він зафіксований мінімум в 163 країнах і територіях.

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Як повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань США, це стало причиною зниження ефективності РНК-вакцин (Pfizer і Moderna) з 91% до 66%. Незважаючи на це, експерти все ж закликають вакцинуватися.

Як в Україні борються з новим штамом

Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.

  • У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу;
  • МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", в найближчий місяць;
  • Також змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Крім того, ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьою дозою від COVID-19. Вакцини від коронавірусу не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося всього 20% доз.

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