Командир роти білоруських добровольців загинув, звільняючи українське село

Під час операції зі звільнення українського села від російської окупації було смертельно поранено командира роти білоруського батальйону Павла "Волата".
Про це повідомив у Facebook батальйон Кастуся Калиновського.
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Як зазначається, його намагалися доставити до лікарні у важкому стані, але не встигли.
"Волат" був справжнім воїном-легендою: він був багато разів поранений, але кожного разу Павло обманював смерть – і щоразу повертався на службу. "Волат" не любив знімати, тож фото чи відео після нього залишилося небагато. Але пам'ять залишилася. Пам’ять про тих, кого він врятував у бою... Пам'ять воїнів його роти, в якій він був ядром і серцем. Пам'ять тих, кого він захищав. Нехай у кожному з нас живе пам’ять про Павла Велетня – за чию свободу він віддав життя", – йдеться в повідомленні.
Також батальйон висловив співчуття рідним та близьким Павла.
Нагадаємо, війська РФ продовжують зазнавати величезних втрат в Україні. Цього разу артилеристи 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка розбили ворожу техніку.