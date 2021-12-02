Компанія Moderna розробляє вакцину проти нового штаму коронавірусу "Омікрон"

Препарат може бути готовий через декілька місяців

Уже в березні 2022 року компанія планує подати заявку на дозвіл вакцини в США/Колаж: Сьогодні

Американська біотехнологічна компанія Moderna розпочала розробку вакцини проти нового штаму "Омікрон". Уже в березні 2022 року планує подати заявку на дозвіл у США.

Про це повідомляє The Guardian.

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Що кажуть в компанії?

Як розповів президент Moderna Стівен Хоге, бустери, які міститимуть в собі гени, що націлені проти мутації, повинні будуть подолати очікуване зниження ефективності препарату.

Розробка вакцини

Компанія Moderna вже почала розробку полівалентної вакцини, яка буде ефективною одразу проти чотирьох різних варіантів коронавірусу. Розробка препарату проти штаму коронавірусу "Омікрон" триватиме протягом декількох місяців.

Чи закриє Україна кордони через "Омікрон"?

Новий штам Омікрон поширюється світом. Наразі точно не відомо, чи посилять карантинні обмеження через нову варіацію коронавірусу, адже "Омікрон" недостатньо вивчений.

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У світі поки що не розуміють всієї загрози, яку може нести цей штам.

"Якщо ми не будемо бачити більшої агресивності цього вірусу, то, в принципі, будуть діяти всі карантинні обмеження, які діяли і через "Дельту", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Водночас глава МОЗ припускає, що Україна може знову закрити кордони.

"Сьогодні є вакцини і є препарати прямої дії. Ми вживаємо певні обмежувальні заходи. Деякі країни закриваються. Поки що є певна невідомість. Все невідоме досить швидко стане відомим. Після цього будуть ухвалювати рішення", – додав міністр.

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