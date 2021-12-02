Світ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Компанія Moderna розробляє вакцину проти нового штаму коронавірусу "Омікрон"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
2 грудня, 01:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Препарат може бути готовий через декілька місяців
Уже в березні 2022 року компанія планує подати заявку на дозвіл вакцини в США/Колаж: Сьогодні
Уже в березні 2022 року компанія планує подати заявку на дозвіл вакцини в США/Колаж: Сьогодні

Американська біотехнологічна компанія Moderna розпочала розробку вакцини проти нового штаму "Омікрон". Уже в березні 2022 року планує подати заявку на дозвіл у США.

Про це повідомляє The Guardian.

Реклама

Що кажуть в компанії?

Як розповів президент Moderna Стівен Хоге, бустери, які міститимуть в собі гени, що націлені проти мутації, повинні будуть подолати очікуване зниження ефективності препарату.

Розробка вакцини

Компанія Moderna вже почала розробку полівалентної вакцини, яка буде ефективною одразу проти чотирьох різних варіантів коронавірусу. Розробка препарату проти штаму коронавірусу "Омікрон" триватиме протягом декількох місяців.

Чи закриє Україна кордони через "Омікрон"?

Новий штам Омікрон поширюється світом. Наразі точно не відомо, чи посилять карантинні обмеження через нову варіацію коронавірусу, адже "Омікрон" недостатньо вивчений.

Реклама

У світі поки що не розуміють всієї загрози, яку може нести цей штам.

"Якщо ми не будемо бачити більшої агресивності цього вірусу, то, в принципі, будуть діяти всі карантинні обмеження, які діяли і через "Дельту", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Водночас глава МОЗ припускає, що Україна може знову закрити кордони.

"Сьогодні є вакцини і є препарати прямої дії. Ми вживаємо певні обмежувальні заходи. Деякі країни закриваються. Поки що є певна невідомість. Все невідоме досить швидко стане відомим. Після цього будуть ухвалювати рішення", – додав міністр.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Популярне в розділі "Світ"
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1/2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Щоденник незалежності 🇺🇦
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти