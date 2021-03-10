Кінець громадянської війни: в Лівії створили уряд нацєдності

Учасники громадянської війни в Лівії створили уряд національної єдності, поклавши край багаторічному хаосу і насильству, які запанували в країні після смерті диктатора Муаммара Каддафі.

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Про це повідомляє Al Arabiya.

Історичне засідання парламенту відбулося в місті Сирт – між офіційною столицею Тріполі, де базувався міжнародно визнаний Уряд національної згоди, і Бенгазі, який проголосив "столицею" командир Лівійської національної армії фельдмаршар Халіфа Хафтар – його підтримали Росія, Єгипет, Саудівська Аравія і ОАЕ.

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132 голосами "за" (при двох тих, хто голосував "проти", і 32 були відсутні) лівійські парламентарії підтримали створення уряду нацєдності на чолі з Абдул-Хамідом аль-Дабайбой.

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Фото: REUTERS/Esam Omran Al Fetori

Саме його кандидатуру підтримали учасники організованого ООН в Женеві лютневого Форуму щодо Лівії, проголосувавши за новий перехідний уряд. Він діятиме до загальних виборів в грудні.

Також створюється новий орган – Президентська рада на чолі з екс-послом Лівії в Греції Мухаммедом Юнісом Менфі.

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Не останню роль у примиренні сторін зіграла громадськість – після втручання Туреччини обидві сторони конфлікту захлиснули протести, учасники яких вимагали завершити громадянську війну, почати боротьбу з пандемією коронавірусу і розвивати економіку. Один з таких протестів закінчився розстрілом демонстрантів.

Посол США Річард Норланд вже привітав сторони з формуванням перехідного уряду.

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