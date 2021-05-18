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Кінець легенди – на Галапагоських островах обрушилася Арка Дарвіна (фото)

18 травня, 15:50

Віталій Семченко Віталій Семченко

За тисячу років ерозія перетворила вершину в природний міст, а сьогодні вона ж її і зруйнувала

Скельне утворення Арка Дарвіна, розташоване на півночі Галапагоських островів, зруйнувалося під дією ерозії.

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Про це повідомляє Міністерство навколишнього середовища і водних ресурсів Еквадору.

В результаті обвалу верхній частині скелі ніхто не постраждав.

Арка Дарвіна – це кам'яне утворення, що розташоване за кілометр від безлюдного острова Кулпеппер, який входить до складу архіпелагу. За тисячу років ерозія перетворила вершину в природний міст, а сьогодні вона ж її і зруйнувала.

Острови відомі великою різноманітністю флори і фауни. У 1935 році їх досліджував англійський вчений Чарльз Дарвін. Він проводив в цих місцях дослідження, які пізніше лягли в основу праці про теорію еволюції видів.

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У 1978 році ЮНЕСКО внесла Галапагоські острови до Списку об'єктів всесвітньої спадщини. А з 1959 року 97% території суші архіпелагу віддано під національний парк.

Нагадаємо, раніше "Сьогодні" показували, як раніше виглядали місця, на яких були побудовані знамениті світові пам'ятки.

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