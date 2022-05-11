Кінець нейтралітету: Швеція та Фінляндія уклали військовий союз із Лондоном

Борис Джонсон залишився задоволений підписаним документом

Швеція готова себе захищати, але від підтримки не відмовляється / Колаж "Сьогодні"

Швеція та Фінляндія заручилися військовою підтримкою Великобританії. 11 травня Сполучене Королівство підписало декларацію безпеки з країнами, які поки що не увійшли до НАТО.

Про це повідомляє британський телеканал "Sky News".

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Що відомо

Спочатку прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав декларацію з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, а потім вирушив до Фінляндії, щоб підписати подібну декларацію безпеки з президентом цієї країни Саулі Нііністе.

У деклараціях передбачено зміну співпраці у сфері оборони та безпеки між Великою Британією та кожною країною, посилення обміну розвідувальними даними, прискорення спільних військових тренувань, навчань та розгортань, а також зміцнення безпеки у всіх трьох країнах у Північній Європі. Також це дозволяє співпрацювати у сфері кібербезпеки.

"Ми непохитні та однозначні у нашій підтримці як Швеції, так і Фінляндії, і підписання цих декларацій безпеки є символом вічної впевненості між нашими країнами. Це не короткостроковий союз, а довгострокове зобов'язання зміцнювати військові зв'язки та глобальну стабільність, а також зміцнювати оборону Європи для майбутніх поколінь", – заявив Джонсон.

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Ситуація