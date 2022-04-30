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Як на війні в Україні Шольц розгубив рейтинг, а "зелені" обійшли його цілою командою

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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30 квітня, 10:08
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Коливання канцлера в питанні озброєння нашої країни зробили його непопулярним політиком
Безхмарні дні у Шольца закінчилися тоді, коли Путін почав знищувати Україну / Колаж "Сьогодні"
Безхмарні дні у Шольца закінчилися тоді, коли Путін почав знищувати Україну / Колаж "Сьогодні"

Канцлер ФРН Олаф Шольц таки і довів ситуацію із недостатньою підтримкою України до падіння свого рейтингу до мінімальних значень з початку вступу на посаду. У складний період для Німеччини та загалом для Європи лише 37% німців упевнені у діях Шольца на посаді глави уряду.

Сайт "Сьогодні" розбирався, що ж підвело нового канцлера.

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Рейтинг

Як пише німецьке видання Welt:

  • лише 39% німців задоволені та дуже задоволені роботою голови свого уряду;
  • лише 33% вважають курс Олафа Шольца щодо України переконливим;
  • ще 64% респондентів назвали політику Шольца надто обережною;
  • 47% вважають, що він здатний очолювати уряд, що на 19% менше, ніж у вересні минулого року, коли він обійняв посаду.

Загалом серед усіх німецьких політиків Шольц отримав лише п'ятий результат схвалення.

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Як пише Welt, причина втрати Шольцем популярності безпосередньо пов'язана з його позицією щодо відмови у наданні Україні необхідної їй зброї для успішнішого протистояння російській армії.

"Нерішучість замість того, щоб ухопитися за ситуацію, обережність замість того, щоб поспішати вперед: канцлер Олаф Шольц останніми тижнями маневрував в українській кризі, використовуючи такий курс. Дії канцлера явно викликають невпевненість у громадян Німеччини", – резюмувало видання.

Україна дає популярність

Де Шольц губив, там знаходила партія Союз 90/Зелені, яка стала головним лобістом українських інтересів у коаліційному уряді Німеччини.

"Хороші результати опитування у зелених урядовців показують, що все можна зробити по-іншому. І міністр економіки Роберт Хабек, і міністр закордонних справ Анналена Бербок (обидва — зелені) продемонстрували лідерство в українській кризі і достовірно розповіли про свої внутрішні потрясіння (від різанини в Бучі – Ред.) Вони збільшили на 2% і 3% свою популярність і мають по 56% кожен", – наголосило видання.

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По суті саме "зелені" домоглися 28 квітня схвалення Бундестагом рішення про надання Україні тяжкого озброєння.

"Хабек, міністр економіки та клімату, і глава МЗС Бербок — лідери зелених у кабінеті — допомогли скасувати давню політику Німеччини та їхньої власної партії щодо відправлення оборонної зброї до будь-якої країни. З того моменту вони пішли значно далі — публічно і приватно підштовхнули соціал-демократа Шольца до відправки важких озброєнь на допомогу Києву", – пише американське видання Politico.

Перспективи

При цьому видання зазначає, що зростає популярність зелених як партії. За даними опитування POLITICO, підтримка цієї політсили збільшилася з 16%, які мали до нападу Росії на Україну, до 18%.

Чи можна говорити про те, що українське питання підірвало позиції партії Шольца – Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), – стане ясно після земельних виборів у Шлезвіг-Гольштейні 8 травня та у Північній Рейн-Вестфалії 15 травня.

"Ці вибори стануть перевіркою того, чи призведе гучна позиція зелених проти Росії до більшої підтримки партії у виборчій скриньці", – пише Politico.

Ситуація

  • 9 квітня міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що на складах Збройних сил Німеччини закінчилася зброя, яку можна було б передати Україні для протистояння Росії.
  • Через 10 днів Шольц повідомив, що вони знайшли варіант, хоч щось дати Україні, але виключно для оборонних цілей. Для цього було необхідно, щоб із європейським лідером переговорив американський президент Джозеф Байден.
  • Тим не менш, пішло два тижні на торги всередині провідних політичних сил ФРН, щоб 28 квітня бундестаг переважною більшістю проголосував за постачання важкого озброєння Україні.
  • Проте на цьому боротьба за гідну відповідь країні-агресору у Берліні не закінчилася. Нині Олаф Шольц та його уряд зазнають тиску з боку громадськості та зелених, які вимагають накласти ембарго на російські енергоносії.

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