Конфлікт через нерівність: Black Lives Matter претендує на Нобелівську премію миру

На Нобелівську премію миру цього року претендує рух Black Lives Matter, що виступає проти насильства щодо темношкірих, особливо проти поліційного насильства.

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Про це повідомляє видання The Guardian.

Ініціатором висунення Black Lives Matter на премію став норвезький депутат Петтер Ейде.

"Я вважаю, що одна із головних проблем, з якими ми стикаємося як в Америці, так і в Європі та Азії, – це зростання конфлікту, заснованого на нерівності", – сказав він.

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Ейде знайшов принципову відмінність руху Black Lives Matter від попередніх: "вони змогли мобілізувати людей з усіх груп суспільства".

Раніше норвезький депутат номінував на Нобелівську премію миру правозахисників з Росії та Китаю.

Нагадаємо, у червні минулого року в США спалахнули масові протести після загибелі темношкірого Джорджа Флойда під час грубого затримання поліціянтами в Міннеаполісі. Тоді протестувальників підтримав експрезидент США Барак Обама.

Дивіться сюжет про те, як у США співробітницю поліції засудили до 10 років ув'язнення за вбивство темношкірого чоловіка:

Відео: Reuters

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