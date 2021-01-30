Русский
$ 28,19
34,1
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Конфлікт через нерівність: Black Lives Matter претендує на Нобелівську премію миру

30 січня, 10:44

Ольга Литвин Ольга Литвин

Рух виступає проти поліційного насильства щодо темношкірих

На Нобелівську премію миру цього року претендує рух Black Lives Matter, що виступає проти насильства щодо темношкірих, особливо проти поліційного насильства.

Реклама

Про це повідомляє видання The Guardian.

Ініціатором висунення Black Lives Matter на премію став норвезький депутат Петтер Ейде.

"Я вважаю, що одна із головних проблем, з якими ми стикаємося як в Америці, так і в Європі та Азії, – це зростання конфлікту, заснованого на нерівності", – сказав він.

Читайте також: "Відбілити" віцепрезидента США: Vogue опинився в центрі расистського скандалу

В тренді
Москва в "облозі": в день акції прибічників Навального зачинені кафе і магазини
Реклама

Ейде знайшов принципову відмінність руху Black Lives Matter від попередніх: "вони змогли мобілізувати людей з усіх груп суспільства".

Раніше норвезький депутат номінував на Нобелівську премію миру правозахисників з Росії та Китаю.

Нагадаємо, у червні минулого року в США спалахнули масові протести після загибелі темношкірого Джорджа Флойда під час грубого затримання поліціянтами в Міннеаполісі. Тоді протестувальників підтримав експрезидент США Барак Обама.

Дивіться сюжет про те, як у США співробітницю поліції засудили до 10 років ув'язнення за вбивство темношкірого чоловіка:

Відео: Reuters

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

мир претендент Нобелівська премія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Кремлівські ігри": кому вигідне знищення української енергетикиЕкономіка
10 найбагатших людей планети заробили на пандемії півтрильйона доларів
10 найбагатших людей планети заробили на пандемії півтрильйона доларівБізнес
"Вакцинні війни": ЄС готовий заблокувати поставки препарату Pfizer до БританіїЄвросоюз
Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай
Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за КитайЕкономіка
Шкільна реформа: чи готові в Україні до скасування 10-11 класів
Шкільна реформа: чи готові в Україні до скасування 10-11 класівУкраїна
Почала дихати: жінка ожила на власному похороні
Почала дихати: жінка ожила на власному похороніФаново

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти