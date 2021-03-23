Коронавірус боїться грипу: відкрито несподівану вразливість COVID-19

У людей з'явився несподіваний союзник у боротьбі з коронавірусною інфекцією – це звичайний вірус грипу, який може витісняти COVID-19 з організму-господаря.

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Про це йдеться в дослідженні вчених з британського університету Глазго, яке було опубліковано у науковому виданні The Journal of Infectious Diseases.

Дослідники з Центру вірусних досліджень в Глазго стверджують, що експерименти на клітинах слизової оболонки дихальних шляхів людини показали, що зараження риновірусом (збудник грипу) пригнічує SARS-CoV-2, який викликає коронавірусну хворобу.

Цей ефект спостерігається не тільки за одночасного зараження, але і навіть якщо коронавірус заразить клітину на 24 години раніше.

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Отже, автори дослідження дійшли висновку, що поширення звичайної застуди може знизити кількість нових випадків COVID-19.

Крім того, виявилося що після потрапляння риновірусу до клітини запускається імунна реакція, яка блокує здатність SARS-CoV-2 до реплікації – тобто розмноження.

Однак використовувати це відкриття можна тільки в короткостроковій перспективі, тому що збудник коронавірусу через риновірус не вмирає, а лише "засинає". Тому, коли організм людини переможе застуду, йому доведеться боротися також і з COVID-19.

Нагадаємо, що раніше українські вчені виявили в Івано-Франківську та Києві 19 випадків раніше невідомої мутації COVID-19.

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