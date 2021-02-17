Коронавірус може викликати гангрену – дослідження

Група дослідників з'ясувала, що коронавірус може викликати гангрену.

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Про це повідомляє The Sun.

У своїй статті в журналі Skeletal Radiology лікар Сваті Дешмук сказав: "Ми зрозуміли, що вірус COVID-19 може змусити організм атакувати себе різними способами, що може призвести до ревматологічних проблем, що вимагають лікування протягом усього життя".

До речі, у більшості людей, що заразилися вірусом, спостерігаються такі симптоми, як новий постійний кашель, втрата смаку і запаху і висока температура.

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У третини пацієнтів з коронавірусом симптоми відсутні. У деяких хворих були такі симптоми, як хворобливість суглобів і болючість м'язів.

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У деяких за ускладнень спостерігаються загострення ревматоїдного артриту і аутоімунний міозит.

Раніше ми писали, що у хворих на коронавірусдітей лікарі помітили мультисистемний запальний синдром. Захворювання зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження.

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