Коронавірус відступив? В Індії пом'якшують обмеження

Індійські міста Делі і Мумбаї пом'якшують обмеження на тлі зниження числа випадків COVID-19. Ринки та торгові центри відновлять роботу. Метро Делі відновить роботу з 50% пропускною спроможністю.

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Про це повідомляє India Today.

Тим часом, влада штату Махараштра, де знаходиться місто Мумбаї, оголосили про план зі зняття обмежень в п'ять етапів – в залежності від рівня захворюваності та заповнюваності лікарняних ліжок. Якщо рівень захворюваності менше 5%, а в лікарнях зайнято менше 25% місць, дозволено відкрити всі магазини, ресторани, торгові центри.

Раніше повідомлялося, що в Індії знайшли нові мутації коронавірусу- заражають навіть вакцинованих. Індійський штам розділився на три підвиди, які тепер можуть заражати навіть вакцинованих людей – тільки в квітні і травні в Індії зафіксували десятки таких випадків.

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