Маск і Безос привітали Бренсона з успішним польотом у космос

Безос розраховує, що найближчим часом йому також вдасться успішно досягти орбіти Землі

Джефф Безос, Ричард Бренсон та Ілон Маск / колаж "Сьогодні"

Засновники SpaceХ Ілон Маск і Amazon Джефф Безос привітали британського бізнесмена і засновника компанії Virgin Galactic Річарда Бренсона з успішним польотом у космос, який відбувся 11 липня.

Про це Маск і Безос написали у соцмережах.

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"Вітаю, красивий політ!" – зокрема написав Маск у Twitter.

Підтримав колегу і Джефф Безос, який також збирається здійснити перший політ у космос 20 липня.

"Річард Бренсон і екіпаж, вітаю з польотом. Не можу дочекатися, щоб приєднатися до клубу!" – написав Безос.

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Зазначимо, мільярдер Річард Бренсон став першим космічним туристом компанії Virgin Galactic.

Бренсон і ще троє пасажирів були в ракетоплані, який піднявся в небо за допомогою спеціального літака-носія. Потім ракетоплан від'єднався і піднявся на висоту 80 кілометрів. У стані невагомості екіпаж перебував близько 6 хвилин.

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Після польоту ракетоплан успішно приземлився на майданчику космопорту "Америка".

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Разом із Бренсоном на орбіті Землі побували ще п'ять членів екіпажу – два професійні пілоти і троє топ-менеджерів Virgin Galactic.

Нагадаємо, Джефф Безос оголосив про свої плани підкорити космос раніше Бренсона, проте потрапить туди пізніше. Уже відомі чотири з шести членів екіпажу його корабля New Shepard .