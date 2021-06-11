Червоний пейзаж і Селфі марсохода. В Китае показали нові фото з Марса

КНР конкурує з Америкою за статус покорителя Марса – апарат "Чжучжун" надіслав панорамні знімки за місця посадки

Марсохід "Чжучжун" зробив Селфі на Четвертій планеті. Фото: колаж "Сьогодні"

Китайські ЗМІ показали нові знімки, зроблені марсоходом "Чжучжун", який висадився на Червоній планеті в минулого місяця.

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Фото були опубліковані державним агентство "Сіньхуа" 11 червня.

Серед знімків можна знайти 360-градусне панорамне зображення місце посадки ровера, складене з декількох окремих фотографій, які були зроблені відразу після приземлення 15 травня в регіоні Утопія-Планіція.

Посадкова платформа: вид зверху. Фото: Xinhua

На іншому зображенні є марсіанський пейзаж – помаранчева поверхня планети з розкиданими каменями, круглим кратером вдалечині і дюнами.

Китайський пейзаж складно відрізнити від звичайної земної пустелі. Фото: Xinhua

На третьому і четвертому зображенні – відповідно селфі з самим марсоходом, яке він зробив за допомогою бездротової камери, і посадковий модуль.

Марсохід теж любить Селфі. Фото: Xihnua

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Шестиколісний марсохід "Чжучжун" працює на сонячній енергії. Термін його експлуатації розрахований на три місяці – протягом цього часу національне космічне агентство Китаю спробує знайти ознаки або свідоцтва давнього життя на четвертій планеті від Сонця.

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Крім того, окремими дослідженнями займається орбітальний апарат, який залишився кружляти над Марсом.

"Китай своєчасно опублікує відповідні наукові дані, щоб людство могло розділити плоди освоєння космосу цією країною", – обіцяє глава національного космічного агентства Китаю Чжан Кецзянь.

Нагадаємо, що підкоренням Марса космічна програма Піднебесної не обмежується. Наприкінці минулого року на Місяці висадився безпілотник "Чан'е-5", який зібрав зразки місячного ґрунту і доставив їх на Землю.

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Про що ще говорять 11 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті: