Червоний пейзаж і Селфі марсохода. В Китае показали нові фото з Марса

Марсохід "Чжучжун" зробив Селфі на Четвертій планеті. Фото: колаж "Сьогодні"
Китайські ЗМІ показали нові знімки, зроблені марсоходом "Чжучжун", який висадився на Червоній планеті в минулого місяця.
Фото були опубліковані державним агентство "Сіньхуа" 11 червня.
Серед знімків можна знайти 360-градусне панорамне зображення місце посадки ровера, складене з декількох окремих фотографій, які були зроблені відразу після приземлення 15 травня в регіоні Утопія-Планіція.
На іншому зображенні є марсіанський пейзаж – помаранчева поверхня планети з розкиданими каменями, круглим кратером вдалечині і дюнами.
На третьому і четвертому зображенні – відповідно селфі з самим марсоходом, яке він зробив за допомогою бездротової камери, і посадковий модуль.
Шестиколісний марсохід "Чжучжун" працює на сонячній енергії. Термін його експлуатації розрахований на три місяці – протягом цього часу національне космічне агентство Китаю спробує знайти ознаки або свідоцтва давнього життя на четвертій планеті від Сонця.
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Крім того, окремими дослідженнями займається орбітальний апарат, який залишився кружляти над Марсом.
"Китай своєчасно опублікує відповідні наукові дані, щоб людство могло розділити плоди освоєння космосу цією країною", – обіцяє глава національного космічного агентства Китаю Чжан Кецзянь.
Нагадаємо, що підкоренням Марса космічна програма Піднебесної не обмежується. Наприкінці минулого року на Місяці висадився безпілотник "Чан'е-5", який зібрав зразки місячного ґрунту і доставив їх на Землю.
Про що ще говорять 11 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті: