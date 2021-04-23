Крематорії просто неба. Індія побила власний рекорд з хворих

Ситуація з коронавірусом в Індії просто жахає – в лікарнях немає кисню, в реанімаціях немає місць, а для спалювання трупів не лишилося дров

Індія продовжує бити світові рекорди з кількості хворих – після 314 тисяч 21 квітня наступного дня в країні виявили ще 332 730 нових випадків COVID-19.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Число померлих зросло за добу на жахливі 2 263 особи. З такими цифрами не стикалася жодна інша країна. Індія перетнула позначку в 16 млн хворих за весь час епідемії, а жертвами інфекції стали 186 920 осіб.

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Крім того, в країні виявили нові, подвійні, мутації вірусу, які ще доведеться дослідити вченим.

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Лікарні в країні переповнені, кисню не вистачає, а в реанімаціях майже не залишилося вільних місць.

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Індійські крематорії переповнені, тіла вже спалюють прямо на вулицях. Бракує і деревини, тому родичів померлих просять приносити її з собою.

"Вчора кремували 78 померлих. Це дуже страшно, і ніхто в Делі ще не бачив такого жаху. Привозять дітей 5, 15 років, гинуть молоді люди по 25 років, ми кремували молодят. Моє серце розривається від болю, коли бачу що від коронавірусу вмирають діти. Довкола стільки тіл і немає місця, де їх поховати", – зізнається голова неурядової медичної в організації Джітендер Шанті.

Але навіть така плачевна ситуація не завадила індійській владі провести цього місяця найбільше релігійне свято в світі – індуїстський Фестиваль глечиків.

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