Крематорії працюють цілодобово. В Індії 1,5 мільйона випадків COVID-19 за тиждень

Індія йде в круте піке через ситуацію з коронавірусною епідемією – в країні вже протягом тижня щодня фіксують понад 200 тисяч нових хворих

Понад 200 тисяч інфікованих на добу, майже 1,5 мільйона за тиждень – з такими надзвичайно високими показниками захворюваності COVID-19 зіткнулася Індія.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Анна Левицька.

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Зараз країна посідає перше місце в світі за кількістю хворих на добу, а в її столиці Делі ввели жорсткий локдаун. Найближчого тижня працювати дозволено лише урядовим установам, лікарням, аптекам і продуктовим магазинам.

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Влада сподівається таким чином хоча б трохи тимчасово зупинити поширення вірусу і розвантажити медустанови – поки вони переповнені, ліжок з киснем на всіх не вистачає.

"Система охорони здоров'я Делі вже не в змозі прийняти нових пацієнтів у великій кількості. Без локдауну, боюся, на нас чекає катастрофа. Ми не хотіли б, щоб люди лежали в коридорах лікарень чи вмирали на вулицях", – каже голова ради міністрів національної столичної території Делі Арвінд Кеджрівал.

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Нагадаємо, що за весь час пандемії в Індії виявили 15,3 млн випадків COVID-19 – більше лише в США.

Крім того, понад 180,5 тисяч осіб померли від наслідків вірусної інфекції. При цьому навіть ці шокуючі дані можуть бути заниженими, оскільки з крематоріїв надходить інформація про багаторазово збільшену кількість спалюваних трупів. У зв'язку з цим деякі з чих установ працюють цілодобово.

Втім, це не зупинило паломників-індуїстів від участі в фестивалі Кумбха-мела, під час якого вони здійснювали ритуальні обмивання в річці Ганг.

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