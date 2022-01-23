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Кремль хоче передати Мураєву владу в Україні — МЗС Британії

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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23 січня, 09:23
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Велика Британія має дані про плани Росії після вторгнення в Україну

Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгенія Мураєва на тлі планів вторгнення в країну – про це заявили у Міністерстві закордонних справ Британії. Йдеться про окупаційну адміністрацію у разі захоплення Києва Росією.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", — йдеться у заяві відомства.

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Серед політиків, з якими Росія має тісний зв'язок, називаються також такі особи:

  • Сергій Арбузов, перший віцепрем'єр-міністр України з 2012 по 2014 рік та виконувач обов'язків прем'єр-міністра у 2014 році.
  • Андрій Клюєв, перший віцепрем'єр-міністр з 2010 по 2012 рік та керівник апарату колишнього президента України Януковича.
  • Володимир Сівкович, колишній заступник голови Ради національної безпеки та оборони України (РНБО)
  • Микола Азаров, прем'єр-міністр України з 2010 по 2014 рік.

Деякі з них мають контакти з російськими розвідниками, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну, заявляють у британському МЗС.

Великобританія підтримує Україну

"Опублікована сьогодні інформація проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дає уявлення про мислення Кремля", – заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

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За її словами, Росія має знизити ескалацію, покласти край своїм кампаніям агресії та дезінформації та піти шляхом дипломатії. Міністр нагадала, що Велика Британія та партнери продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим.

Що відповів Мураєв

Сам Євген Мураєв спростував відомості МЗС Великої Британії. Він сказав, що його "потішила" ця заява.

"Ви зробили мій вечір незабутнім. Міністерство закордонних справ Великої Британії, схоже, збентежене", – цитує Мураєва "Інтерфакс".

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Ексдепутат нагадав, що впродовж чотирьох років перебував під російськими санкціями, і що йому заборонено в'їзд до Росії через загрозу національній безпеці.

Плани РФ щодо вторгнення в Україну

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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