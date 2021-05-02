Кремлівські боти під виглядом британців підтримували агресію РФ проти України в коментах ЗМІ

Проросійські боти розміщують провокаційні коментарі під матеріалами провідних ЗМІ Великої Британії, щоб створити хибне враження, нібито британська громадськість підтримує агресію Росії проти України. Зокрема, подібна активність була зафіксована в розділах онлайн-коментарів The Times, Daily Mail, The Sun і Daily Express.
Про це свідчать результати дослідження Міністерства закордонних справ Британії, передає The Sunday Times.
За даними британського МЗС, російські державні ЗМІ використовують ці коментарі як свідчення того, що люди в Великій Британії нібито підтримують дії Кремля.
Міністр закордонних справ Домінік Рааб звинуватив Росію у "винятково поганій поведінці", підкресливши, що Британія веде "виснажливу боротьбу" з режимом президента РФ Володимира Путіна через фейкові новини та дезінформацію.
Він додав, що цього тижня Велика Британія має намір долучитися до міжнародних зусиль для боротьби з російською пропагандою.
Нагадаємо, у Латвії спонсоровані Кремлем проросійські організації розгорнули кампанію з дискредитації посла і посольства України, поширюючи про них фейки.
Ми також повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена стурбована поширюваною Кремлем дезінформацією про російську агресію на кордоні з Україною і стежить за цим.