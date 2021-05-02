Кремлівські боти під виглядом британців підтримували агресію РФ проти України в коментах ЗМІ

МЗС Великої Британії заявило про "виснажливу боротьбу" з російською дезінформацією, яку воно продовжить вести на міжнародному рівні

Проросійські боти розміщують провокаційні коментарі під матеріалами провідних ЗМІ Великої Британії, щоб створити хибне враження, нібито британська громадськість підтримує агресію Росії проти України. Зокрема, подібна активність була зафіксована в розділах онлайн-коментарів The Times, Daily Mail, The Sun і Daily Express.

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Про це свідчать результати дослідження Міністерства закордонних справ Британії, передає The Sunday Times.

За даними британського МЗС, російські державні ЗМІ використовують ці коментарі як свідчення того, що люди в Великій Британії нібито підтримують дії Кремля.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб звинуватив Росію у "винятково поганій поведінці", підкресливши, що Британія веде "виснажливу боротьбу" з режимом президента РФ Володимира Путіна через фейкові новини та дезінформацію.

Він додав, що цього тижня Велика Британія має намір долучитися до міжнародних зусиль для боротьби з російською пропагандою.

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Нагадаємо, у Латвії спонсоровані Кремлем проросійські організації розгорнули кампанію з дискредитації посла і посольства України, поширюючи про них фейки.

Ми також повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена стурбована поширюваною Кремлем дезінформацією про російську агресію на кордоні з Україною і стежить за цим.