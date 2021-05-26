Крик підтримки. У Варшаві білоруська активістка влаштувала акцію через затримання Протасевича (відео)

Дівчина пояснила, що голосів білорусів у самій країні не чутно, бо люди бояться

Білоруська активістка Яна Шостак влаштувала акцію біля посольства країни у Варшаві на підтримку захопленого в Мінську Романа Протасевича.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Дівчина хвилину кричала в мікрофони журналістів. Пояснила – голосів білорусів у самій країні не чутно, бо люди бояться. Тому ті, хто тепер за кордоном, повинні самі піднімати шум.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

Читайте в нашому матеріалі, чого домігся Лукашенко затриманням Протасевича.

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Також нагадаємо, провладні ЗМІ опублікували відео, на якому дівчина Романа Софія Сапега признається в причетності до Telegram-каналу, де публікували особисті дані силовиків.