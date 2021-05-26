Русский
$ 27,46
33,66
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Крик підтримки. У Варшаві білоруська активістка влаштувала акцію через затримання Протасевича (відео)

26 травня, 12:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Дівчина пояснила, що голосів білорусів у самій країні не чутно, бо люди бояться

Білоруська активістка Яна Шостак влаштувала акцію біля посольства країни у Варшаві на підтримку захопленого в Мінську Романа Протасевича.

Реклама

Про це повідомляє "Сьогодні".

Дівчина хвилину кричала в мікрофони журналістів. Пояснила – голосів білорусів у самій країні не чутно, бо люди бояться. Тому ті, хто тепер за кордоном, повинні самі піднімати шум.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

В тренді
Радбез ООН екстреннно збирається через Беларусь: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)
Фото: колаж "Сьогодні"

Читайте в нашому матеріалі, чого домігся Лукашенко затриманням Протасевича.

Реклама

Також нагадаємо, провладні ЗМІ опублікували відео, на якому дівчина Романа Софія Сапега признається в причетності до Telegram-каналу, де публікували особисті дані силовиків.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбувається
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбуваєтьсяІнші країни
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"Інші країни
Радбез ООН екстреннно збирається через Беларусь: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)
Радбез ООН екстреннно збирається через Беларусь: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)Інші країни
"Його просто вб'ють там". Ми дізналися у матері Протасевича, що чекає на її синаІнші країни
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання Протасевича
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання ПротасевичаУкраїна
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагували
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагувалиІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти