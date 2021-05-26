Крик підтримки. У Варшаві білоруська активістка влаштувала акцію через затримання Протасевича (відео)

Білоруська активістка Яна Шостак влаштувала акцію біля посольства країни у Варшаві на підтримку захопленого в Мінську Романа Протасевича.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Дівчина хвилину кричала в мікрофони журналістів. Пояснила – голосів білорусів у самій країні не чутно, бо люди бояться. Тому ті, хто тепер за кордоном, повинні самі піднімати шум.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.
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Читайте в нашому матеріалі, чого домігся Лукашенко затриманням Протасевича.
Також нагадаємо, провладні ЗМІ опублікували відео, на якому дівчина Романа Софія Сапега признається в причетності до Telegram-каналу, де публікували особисті дані силовиків.