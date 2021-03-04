Кривава середа у М'янмі: путчисти застрелили 38 людей

З початку протестів загинули вже понад 50 осіб

У М'янмі в середу, 3 березня, солдати і поліція застрелили щонайменше 38 людей, які вийшли на протести проти військового перевороту у країні. З початку протестів загинули вже понад 50 осіб.

Реклама

Про це повідомляє BBC.

В ООН вже назвали середу "найкривавішим днем" з моменту перевороту, що стався місяць тому.

За словами очевидців, сили безпеки стріляли в протестувальників як гумовими, так і бойовими кулями.

Представник ООН в М'янмі Шранер Бургенер розповіла, що з початку перевороту щонайменше 50 людей було вбито і багато поранено.

Реклама

Вона також повідомила про випадок, коли поліція жорстоко побила беззбройну бригаду медиків-добровольців, що зафіксовано на відео.

"Я запитувала у кількох експертів зі зброї, і вони підтвердили, що схоже, що поліцейські використовують щось на кшталт 9-мм бойових патронів", – каже Бургенер.

Згідно з повідомленнями з М'янми, сили безпеки відкривали вогонь по великих натовпах людей у ряді міст практично без попередження.

За повідомленням організації "Врятуйте дітей", серед убитих є підлітки і 19-річна жінка.

Нагадаємо, Європейський Союз пригрозив вжити заходів через вбивства мирних демонстрантів у М'янмі.

Реклама

Також повідомлялося, що посол М'янми в ООН різко виступив проти військового перевороту в країні.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама