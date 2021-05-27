Крутіший за Путіна. На виборах у Сирії 95% проголосували за Асада

Зі слів глави сирійського парламенту, за Башара Асада, який править уже 21 рік, віддали голоси 13 мільйонів 540 тисяч 860 виборців

Сирійці з портретом Башара Асада / Фото: AFP

Нинішній президент Сирії Башар Асад, який керує країною вже 21 рік, вчергове переміг на президентських виборах у Сирії, набравши 95,1% голосів виборців.

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Про це повідомив спікер сирійського парламенту Хаммуда Саббаг, передає Reuters.

За словами глави сирійського парламенту, за Башара Асада віддали свої голоси 13 мільйонів 540 тисяч 860 виборців.

"Загальна кількість тих, хто проголосував у Сирії і на дільницях ц інших країнах – 18 мільйонів 107 тисяч 109. Асад отримав 95,1% голосів" , – заявив Саббаг.

Тобто явка на виборах становила 78,66% виборців.

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Зазначимо, високим показником громадян, які проголосували за нього, Асад перевершив навіть президента Росії Володимира Путіна, який також править країною фактично 21 рік і за якого в 2018 році нібито проголосували близько 80% виборців.

Нагадаємо, у квітні пройшли вибори президента в Косово. Там парламент обрав главою країни кандидата від лівонаціоналістичного руху "Самовизначення", екс-спікера Вьосу Османі.

Ми також повідомляли, що в таборах на північному сході Сирії незаконно утримуються близько сорока українських жінок і дітей, деяким дітям не більше двох років.

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