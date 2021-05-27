Русский
$ 27,53
33,57
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Крутіший за Путіна. На виборах у Сирії 95% проголосували за Асада

27 травня, 23:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Зі слів глави сирійського парламенту, за Башара Асада, який править уже 21 рік, віддали голоси 13 мільйонів 540 тисяч 860 виборців

Сирійці з портретом Башара Асада

Сирійці з портретом Башара Асада / Фото: AFP

Нинішній президент Сирії Башар Асад, який керує країною вже 21 рік, вчергове переміг на президентських виборах у Сирії, набравши 95,1% голосів виборців.

Реклама

Про це повідомив спікер сирійського парламенту Хаммуда Саббаг, передає Reuters.

За словами глави сирійського парламенту, за Башара Асада віддали свої голоси 13 мільйонів 540 тисяч 860 виборців.

"Загальна кількість тих, хто проголосував у Сирії і на дільницях ц інших країнах – 18 мільйонів 107 тисяч 109. Асад отримав 95,1% голосів" , – заявив Саббаг.

Тобто явка на виборах становила 78,66% виборців.

В тренді
11 млн євро за голову диктатора. За Лукашенка призначили велику нагороду
Реклама

Зазначимо, високим показником громадян, які проголосували за нього, Асад перевершив навіть президента Росії Володимира Путіна, який також править країною фактично 21 рік і за якого в 2018 році нібито проголосували близько 80% виборців.

Нагадаємо, у квітні пройшли вибори президента в Косово. Там парламент обрав главою країни кандидата від лівонаціоналістичного руху "Самовизначення", екс-спікера Вьосу Османі.

Ми також повідомляли, що в таборах на північному сході Сирії незаконно утримуються близько сорока українських жінок і дітей, деяким дітям не більше двох років.

.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Його просто вб'ють там". Ми дізналися у матері Протасевича, що чекає на її синаІнші країни
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбувається
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбуваєтьсяІнші країни
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"Інші країни
Посадку рейсу Ryanair вивчить міжнародне слідство: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)
Посадку рейсу Ryanair вивчить міжнародне слідство: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)Інші країни
У Британії помер Вільям Шекспір – він був першим чоловіком, який отримав вакцину від COVID-19
У Британії помер Вільям Шекспір – він був першим чоловіком, який отримав вакцину від COVID-19Інші країни
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання Протасевича
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання ПротасевичаУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти