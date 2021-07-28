Хто матір Колі Лукашенко – активісти знайшли нові докази

Зліва на фото Микола Лукашенко, праворуч - Абельская Ірина, вважається матір'ю Миколи. Фото: колаж "Сьогодні"

Білоруські активісти заявили, що знайшли в паспортному реєстрі докази того, що матір'ю Миколи Лукашенка є в минулому особистий лікар самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка – Абельска Ірина Степанівна.

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Про це вони повідомили в Telegram-каналі Кібер-сливи.

"Продовжуємо обробляти дані АІС "Паспорт" (автоматизована інформаційна система – ред.) і сьогодні публікуємо принца Колю, якому вже не судилося правити нашою країною. Фото ілюструють метаморфози перетворення рожевощокого хлопчика в чола з бронежилетом і калашом. Шкловський чудовисько, поверни дитину мамі. ЛУКАШЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 5310804A006PB7 Дата народження 2004-08-31. Мати: АБЕЛЬСКА ІРИНА СЦЯПАНАЎНА. Батько: ЛУКАШЕНКО АЛЯКСАНДР РИГОРАВІЧ", – йдеться в повідомленні.

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Довідка: Абельска Ірина Степанівна - білоруський педіатр і ендокринолог, була особистим лікарем білоруського президента Олександра Лукашенка; в 2001-2007 роках, а потім знову з 2009 року – головний лікар Республіканського медичного центру Управління справами президента Республіки Білорусь, лікар медичних наук.

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Раніше ми повідомляли, що на початку березня Олександр Лукашенко звільнив власного сина, але при цьому не пошкодував для нього нового військового звання.

Також нагадаємо, син Лукашенка передумав вчитися у ліцеї.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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