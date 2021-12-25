Курц знайшов роботу в Силіконовій долині – ЗМІ

2 грудня Себастьян Курц майже два місяці тому залишив посаду канцлера

Курц не коментував свого працевлаштування. Колаж "Сьогодні"

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц працюватиме в американській компанії, ймовірно, у Силіконовій долині.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

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Зокрема, повідомляється, що Курц підписав контракт у приватному секторі. За інформацією Kronen-Zeitung, це має бути менеджерська робота в Силіконовій долині, Курц почне працювати там із лютого. Багато великих високотехнологічних, ІТ та інтернет-компанії мають свої штаб-квартири в регіоні на південь від Сан-Франциско.

У якій компанії працюватиме колишній канцлер, наразі невідомо. Курц не коментував свого працевлаштування. У Twitter він написав свої різдвяні привітання англійською.

2 грудня Себастьян Курц, який майже два місяці тому залишив посаду канцлера через корупційне розслідування проти нього, заявив, що йде з посади лідера партії і взагалі з політики.

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Нагадаємо, Себастьян Курц заявив, що він готовий до передачі влади після винесення вотуму недовіри до його уряду.

27 травня 2020 року нижня палата парламенту Австрії винесла вотум недовіри канцлеру Себастьяну Курцу. Президент Австрії тепер повинен призначити канцлера, щоб сформувати уряд, який зможе заручитися підтримкою парламенту до наступних національних виборів, які мають відбутися у вересні 2019 року. Це перший випадок, коли парламент змістив канцлера країни, починаючи з 1945 року.