Лаврову влаштували бойкот на зустрічі G20: "Коли ви зупините війну?"

Глава МЗС Росії вперше з початку повномасштабної війни зустрівся з дипломатами США та Європи

Лаврову влаштували бойкот на саміті G20. / Фото: Колаж: Сьогодні

На саміті "Великої двадцятки" (G20), що проходить на рівні глав МЗС на індонезійському острові Балі, керівники дипломатій промислово розвинутих країн бойкотували очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова. З ним навіть відмовилися зробити спільне фото.

Про це повідомляє Kyodo News.

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Коментуючи відмову від спільного фото з ним, Лавров заявив, що "нікого не запрошував фотографуватися" та й взагалі "нікого нікуди не запрошував". Також він додав, що на зустріч G20 він поїхав, бо йому просто "було цікаво зрозуміти, чим дихає Захід".

Як відомо, для Лаврова зустріч G20 є першою можливістю взяти участь у багатосторонньому заході за участю міністрів закордонних справ промислово розвинутих країн після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Бойкот російської делегації проявився не лише у відмові зробити фото з Лавровим. За словами міністра закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді, на зустрічі міністрів фінансів і керуючих центральних банків країн "Великої двадцятки" на знак протесту проти військової агресії Росії делегації США, Канади та Європи вийшли , коли російські офіційні особи збиралися виступити.

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Як пише агентство Reuters, на початку зустрічі міністрів, коли глава МЗС Росії потиснув руку індонезійській колезі Ретно Марсуді, пролунали вигуки "Коли ви зупините війну" і "Чому б вам не припинити війну".

Крім того, високопоставлений чиновник МЗС Індонезії розповів агентству, що від зустрічі в п'ятницю не очікується комюніке. У Держдепі США заявили, що за результатами зустрічі навряд чи "буде досягнутий консенсус щодо України".

Лавров достроково залишає саміт

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Сергій Лавров. Фото: Kyodo

Як пише Spiegel, Лавров достроково залишає зустріч G20. Він не братиме участь в офіційній трапезі та у робочій сесії в другій половині дня.

"Лавров ще проведе двосторонні переговори, потім звертається до преси і їде", – повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Глава МЗС Росії покинув зал засідань одразу після виступу. Він також не відповів на запитання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердив свою участь у саміті G20. На цьому заході запросили виступити президента України Володимира Зеленського. Саміт заплановано на 15-16 листопада.

Раніше ми писали, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн хоче побачити президента РФ Володимира Путіна на саміті G20.