Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Лаврову влаштували бойкот на зустрічі G20: "Коли ви зупините війну?"

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 липня, 10:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Глава МЗС Росії вперше з початку повномасштабної війни зустрівся з дипломатами США та Європи
Лаврову влаштували бойкот на саміті G20.
Лаврову влаштували бойкот на саміті G20. / Фото: Колаж: Сьогодні

На саміті "Великої двадцятки" (G20), що проходить на рівні глав МЗС на індонезійському острові Балі, керівники дипломатій промислово розвинутих країн бойкотували очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова. З ним навіть відмовилися зробити спільне фото.

Про це повідомляє Kyodo News.

Реклама

Коментуючи відмову від спільного фото з ним, Лавров заявив, що "нікого не запрошував фотографуватися" та й взагалі "нікого нікуди не запрошував". Також він додав, що на зустріч G20 він поїхав, бо йому просто "було цікаво зрозуміти, чим дихає Захід".

Як відомо, для Лаврова зустріч G20 є першою можливістю взяти участь у багатосторонньому заході за участю міністрів закордонних справ промислово розвинутих країн після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Бойкот російської делегації проявився не лише у відмові зробити фото з Лавровим. За словами міністра закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді, на зустрічі міністрів фінансів і керуючих центральних банків країн "Великої двадцятки" на знак протесту проти військової агресії Росії делегації США, Канади та Європи вийшли , коли російські офіційні особи збиралися виступити.

Реклама

Як пише агентство Reuters, на початку зустрічі міністрів, коли глава МЗС Росії потиснув руку індонезійській колезі Ретно Марсуді, пролунали вигуки "Коли ви зупините війну" і "Чому б вам не припинити війну".

Крім того, високопоставлений чиновник МЗС Індонезії розповів агентству, що від зустрічі в п'ятницю не очікується комюніке. У Держдепі США заявили, що за результатами зустрічі навряд чи "буде досягнутий консенсус щодо України".

Лавров достроково залишає саміт

Реклама

Сергій Лавров. Фото: Kyodo

Як пише Spiegel, Лавров достроково залишає зустріч G20. Він не братиме участь в офіційній трапезі та у робочій сесії в другій половині дня.

"Лавров ще проведе двосторонні переговори, потім звертається до преси і їде", – повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Глава МЗС Росії покинув зал засідань одразу після виступу. Він також не відповів на запитання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердив свою участь у саміті G20. На цьому заході запросили виступити президента України Володимира Зеленського. Саміт заплановано на 15-16 листопада.

Раніше ми писали, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн хоче побачити президента РФ Володимира Путіна на саміті G20.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 8 липня
1
Особовий склад 36900
Особовий склад
2
Танки 1637
Танки
3
ББМ 3811
ББМ
4
Артилерія 828
Артилерія
5
Засоби ППО 107
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 669
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2685
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Спіймав гранату - і повернув ворогам… Юліан Ступак - лейтенант, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Під час однієї з атак росіян спіймав кинуту в його окоп гранату і нею ж знищив ворогів… Загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, прикриваючи побратимів. Йому був лише 21 рік. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Олександр Кукурба - майор, військовий льотчик, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ. З початку вторгнення російських окупантів в Україну виконав близько 20 бойових вильотів, знищив 15 танків, більше 50 бойових одиниць техніки та понад 300 осіб живої сили противника. Герой України.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21800.58

Bitcoin Cash (BCH)

110.09

Binance Coin (BNB)

241.43

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

15.9

Litecoin (LTC)

52.95

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,81 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти