У легкій формі на COVID-19 хворіють нащадки неандертальців – дослідження

Люди, які перенесли захворювання COVID-19 у легкій формі або без симптомів, можуть мати гени, успадковані ними від неандертальських предків.

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Про це свідчить дослідження Інституту еволюційної антропології Макса Планка в Лейпцигу, передає CNN.

Дослідники виявили генетичну мутацію, яка знижує ризик важкого перебігу COVID-19 приблизно на 22%. Вона була виявлена у всіх взятих ними зразках ДНК неандертальців і приблизно в 30% зразків, узятих у людей європейського і азійського походження.

"Ми з'ясували, що гаплотип на хромосомі 12, який пов'язаний зі зниженням ризику важкого захворювання COVID-19 на 22%, успадкований від неандертальців", – цитує видання дослідників.

Вчені кажуть, що, можливо, це одна з тих мутацій, які передавалися тисячоліттями, тому що допомагали людям вижити.

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"Відносний ризик необхідності в інтенсивній терапії знижується приблизно на 22% на одну копію гаплотипу неандертальців, який досить часто зустрічається в регіонах світу за межами Африки", – також зазначають вони.

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Це відкриття може пояснити, чому чорношкірі пацієнти суто африканського походження, які не несуть ДНК неандертальців, набагато частіше хворіють на тяжку форму коронавірусу.

Вчені нагадують, що неандертальці, які вимерли близько 40 000 років тому, жили пліч-о-пліч, а іноді й схрещувалися з людьми в Європі і Азії, але не в Африці. Дослідження показують, що близько 2% ДНК у людей європейського й азійського походження – від неандертальців.

Нагадаємо, група дослідників з'ясувала, що вірус COVID-19 може змусити організм атакувати себе різними способами і навіть викликати гангрену.

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