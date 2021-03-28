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Літо буде пів року: вчені дали прогноз щодо клімату

28 березня, 05:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Дослідники лякають негативними наслідками глобального потепління

Тривалість літа у Північній півкулі до 2100 року може сягати шести місяців, а зима, весна і осінь стануть коротшими через зміни клімату.

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Про це свідчать результати дослідження китайських вчених, передає "Голос Америки" з посиланням на публікацію в американському науковому журналі Geophysical Research and Letters.

Проаналізувавши зміни клімату з 1952 по 2011 рік, дослідники виявили, що за цей час середня тривалість літа збільшилася на 17 днів (з 78 до 95 днів), тоді як зима, осінь і весна скоротилися на кілька днів.

"Якщо нічого не зміниться, до кінця століття весна і літо будуть починатися на місяць раніше, ніж це було 2011 року, а осінь і зима будуть починатися на пів місяця пізніше. Це призведе до майже пів року літа і менше двох місяців зими 2100 року", – йдеться в статті.

Постраждають усі

За словами фізика-океанолога Державної лабораторії тропічної океанографії при Академії наук Китаю Юпін Гуаня, зміна пір року загрожує негативними наслідками як для людей, так і для природи.

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Зокрема, люди з сезонною алергією будуть триваліший період страждати через пилок, збільшиться кількість комарів, які люблять тепле середовище, що, своєю чергою, може призвести до появи вірусів у нових невластивих їм середовищах, на кшталт малярії та інших.

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За прогнозами вчених, рослинам і тваринам доведеться адаптуватися до змін у природі, а урядам міняти норми щодо запобігання катастрофам, охорони здоров'я та з управління сільським господарством.

За словами вчених, ці тенденції триватимуть, поки в світі не зменшиться кількість викидів парникових газів.

Нагадаємо, раніше глава католицької церкви Франциск передбачив новий всесвітній потоп через кліматичні зміни.

Ми також писали, що в 2020 році кліматичні зміни продовжилися, незважаючи на всі коронавірусні обмеження, через які багато країн скоротили обсяги промислового виробництва, і він став одним із найспекотніших у історії.

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