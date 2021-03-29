Літо може розтягнутися на півроку, але це погана новина. Вчені пояснили, чому

Через зміни клімату і глобальне потепління літо може тривати цілих півроку. Вчені запевняють, радіти цьому не варто, адже через це щорічно мільйони людей у всьому світі покидають свої будинки..

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Одна з основних причин переміщення – повені. Тільки в Австралії, щоб врятуватися від столітньої повені, свої будинки недавно змушені були покинути десятки тисяч людей.

Ми розібралися, чому літо довжиною в пів року – небезпечно для всього світу.

Кому загрожує небезпека?

Ризик того, що через глобальне потепління і повені люди залишатимуть свої будинки, збільшується вдвічі з кожним додатковим градусом.

насамперед повені зачіпають найбільш соціально-економічно вразливі групи, які, як правило, живуть в більш схильних до небезпеки районах. Люди, які змушені покинути свої будинки, часто стикаються з підвищеними ризиками для свого здоров'я, а також з фінансовими труднощами.

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Вчений-кліматолог з Окриджської національної лабораторії вважає, що в Південній Азії 60% жителів не можуть захиститися і вижити через роботу на відкритому повітрі. Ще більше потепління може сильно вдарити по найбіднішим верствам населення, що може привести до високого рівня смертності.

Чим зміна клімату небезпечна для водних ресурсів?

Вчені б'ють на сполох, що глобальне потепління змінює структуру океанів. Воно порушило процес перемішування океану, через що менше утримується велика частина надлишкового тепла в світі і велика частина CO2, йдеться в дослідженні.

Також через глобальне потепління в результаті танення льодовиків в моря потрапляють великі обсяги прісної води. Через це знижується солоність верхнього шару і його щільність.

Що кажуть учені?

Щоб знизити ризики глобального потепління в майбутньому, необхідно вживати рішучих заходів і швидко діяти як в пом'якшенні наслідків зміни клімату, так і в адаптації. Особливо для вразливих груп населення.

Нагадаємо, раніше глава католицької церкви Франциск передбачив новий всесвітній потоп через кліматичні зміни.

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Ми також писали, що в 2020 році кліматичні зміни продовжилися, незважаючи на всі Коронавірусние обмеження, через які багато країн скоротили обсяги промислового виробництва, і він став одним з найспекотніших в історії.

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