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Лідер талібів прибув до Афганістану: готуються оголосити про створення інклюзивного уряду

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 серпня, 09:35
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Таліби зроблять офіційну заяву – нині ведуться перемовини
Днями таліби оголосять про створення інклюзивного уряду. Фото: колаж "Сьогодні"
Днями таліби оголосять про створення інклюзивного уряду. Фото: колаж "Сьогодні"

Представники захопившого Афганістан радикального руху "Талібан" запевняють, що ведуть переговори по створенню інклюзивного уряду республіки.

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Про це повідомив представник руху Барак Альханафі в інтерв'ю пакистанському приватному телеканалу Geo News .

За його словами, вчора і сьогодні делегація Політичного управління Ісламського Емірату Афганістан (уряд талібів, що існувала з 1996 по 2001 рік) провела зустрічі з різними політичними діячами, старійшинами племен, журналістами та активістами країни.

"На засіданні делегація Політичного офісу запевнила всіх в гарантії безпеки, поінформувала про поточну ситуацію в країні і майбутній системі. Делегація також вислухала їхні думки і пропозиції, підкресливши, що для руху є пріоритетними єдність, безпека, процвітання і розвиток країни і народу", – зазначив Альханафі.

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Тим часом прессекретар руху Забіулла Муджахід заявив, що інклюзивний уряд буде сформовано в найближчі дні.

"Талібан" сподівається, що протягом декількох днів буде оголошено про представницькому уряді в Афганістані, оскільки консультації з цього питання тривають", – заявив Муджахід в ЗМІ.

Він додав, що тривають зусилля з формування нового уряду на широкій основі в Афганістані, але деякі незначні перешкоди затримували цей процес.

"По-перше, раптовий вхід у Кабул і таке захоплення влади були несподіваними. Ми хочемо вести широкі переговори про формування уряду", – зазначив він.

Переговори ведуться з усіх аспектів нової адміністрації. Він висловив надію, що таліби зроблять офіційну заяву з цього приводу протягом декількох днів.

Лідер талібів прибув до Афганістану

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Як повідомило видання Ariana News, лідер радикального руху "Талібан" мулла Хайбатулла Ахундзада прибув до Афганістану. У роки перебування сил США і їхніх союзників в Афганістані він переховувався в сусідньому Пакистані.

"Ахундзада знаходиться в провінції Кандагар вже чотири дні і обговорює з лідерами "Талібану" ситуацію в Афганістані і створення майбутньої системи управління", – повідомляє ЗМІ.

Ахундзада є третім після засновника руху мулли Умара і Ахтара Мансура керівником екстремістської організації. У 2013 році Ахтар Мансур оголосив про смерть мулли Умара і був призначений його наступником. Мансур був убитий в 2016 році ударом з американського безпілотника, після чого Хайбатулла Ахундзада був оголошений главою талібів.

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