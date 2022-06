Литовський депутат потролив Росію та нагадав, кому насправді належить Смоленськ

Депутат литовського сейму Матас Малдейкіс відреагував на претензії російської влади щодо блокади Калінінграда. Він вирішив потролити Росію та вимагає надати Литві сухопутний коридор до традиційних литовських земель у Смоленську.

Про це Матас Малдейкіс написав на своїй сторінці у Twitter.

In response to Russia's claims in Kaliningrad we demand full access to the traditional Lithuanian lands of Smolensk via this land corridor.#SmolenskIsLithuaniapic.twitter.com/HvLO0Oii7E