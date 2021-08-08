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Лоукостер Ryanair припинить польоти з лондонського аеропорту

8 серпня 2021 13:44

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Рішення про закриття комерційної бази в Ессексі прийняли через пандемію коронавірусу

Ryanair з 1 листопада скасує польоти з "Саутенда" / Фото: колаж "Сьогодні"

Ryanair з 1 листопада скасує польоти з "Саутенда" / Фото: колаж "Сьогодні"

З 1 листопада, ірландський лоукостер Ryanair припинить польоти з лондонського аеропорту "Саутенд" в Ессексі.

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Про це повідомляє InYourArea.

Чому припиняють польоти?

"Esken, група з авіаційної та енергетичної інфраструктури, сьогодні була проінформована про те, що Ryanair заявила про свій намір закрити свою базу в лондонському аеропорту Саутенд з початку зимового сезону цього року", – повідомили в керуючій аеропортом компанії Esken Ltd.

В результаті лоукостер припининяє польоти з лондонського аеропорту "Саутенд" з 1 листопада. Esken тепер вивчає вплив такого рішення на свої прогнози.

"Тим не менш, фінансові наслідки закриття бази Ryanair будуть пом'якшені за рахунок зниження витрат, безпосередньо пов'язаних з обслуговуванням бази Ryanair, і очікуваної низької кількості пасажирів в зимовий сезон. Esken надасть додаткову інформацію, як тільки зможе", – повідомили в компанії.

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На даному етапі невідомо, чи будуть скасовані рейси, заброньовані на зимовий сезон. Можливо вони просто будуть із перенаправлені до іншого аеропорту.

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Рішення про закриття комерційної бази в Ессексі прийняли через пандемію коронавірусу. Ryanair, як і інші туристичні оператори, серйозно постраждали від строгих обмежень. Під час локдауну авіакомпанії на кілька місяців припинили польоти.

Ryanair знаходиться в аеропорту Ессекса з 2018 року, коли вони підписали п'ятирічну угоду про розміщення на аеродромі трьох літаків. Авіакомпанія почала польоти в квітні 2019 року, будучи відправною точкою в вісім країн по 16 маршрутам, включаючи Барселону, Корфу, Мілан і Венецію.

Раніше ми повідомляли, що:

  • продаж квитків на пасажирські рейси між США і Білоруссю тепер заборонений. Таке рішення прийняло американське міністерство транспорту в якості покарання за примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську. Обмеження поширюються і на рейси з пересадкою.
  • Верховний суд Іспанії ухвалив, що правила перевезення багажу Ryanair були несправедливими. Згідно з цими правилами, бюджетний перевізник може відправляти сумки і валізи іншим рейсом, що неодноразово викликало невдоволення пасажирів.

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