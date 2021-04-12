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Найкращі друзі диктаторів: Росія і Китай блокують міжнародну відповідь на вбивства у М'янмі

12 квітня, 01:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Китай і Росія – найбільші постачальники зброї в країну

Росія і Китай перешкоджають спільній міжнародній відповіді на військовий переворот і сотні вбивств у М'янмі, зокрема введенню ембарго на поставки зброї в країну.

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Про це повідомив голова зовнішньої політики Євросоюзу Жозеп Боррель, передає Reuters.

"Не дивно, що Росія і Китай блокують спроби Ради безпеки ООН, наприклад, запровадити ембарго на поставки зброї", – заявив він.

Боррель наголосив, що врегулюванню ситуації в М'янмі дуже заважає геополітична конкуренція, а Китай і Росія пов'язані зі збройними силами країни, будучи першим і другим за величиною постачальниками зброї цій державі.

"Світ з жахом спостерігає, як армія застосовує насильство проти власного народу", – зазначив він.

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За останніми даними, сили безпеки М'янми вбили понад 700 неозброєних демонстрантів, зокрема 46 дітей, з тих пір, як військові захопили владу.

Нагадаємо, тільки 27 березня, сили безпеки під час жорстокого придушення протестів по всій країні убили 114 людей, зокрема й кілька дітей.

1 лютого військові в М'янмі заарештували президента країни Він М’їна і голову правлячої партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, яка була фактичним лідером країни. Після цього в М'янмі почалися протести, які тривають досі.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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