Лукашенко дав команду вчити армію переходити з мирного на воєнний час

У сусідній країні починаються заняття з бойової готовності

Лукашенко заявив про навчання в Білорусі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністерство оборони Білорусі заявило про початок навчань з переходу з мирного на воєнний час.

Про це повідомили на сайті оборонного відомства.

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Міноборони сусідньої країни заявило, що починає заняття з бойової готовності — після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

"Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з’єднаннями, органами воєнного управління з організованого виконання заходів з переходу з мирного на воєнний час", — йдеться у повідомленні.

Загроза з боку Білорусі

У Волинській області є загроза перекидання диверсійно-розвідувальних груп з території Білорусі. Про це повідомив радник глави МВС Віктор Андрусів.

"За останні тижні ми не помічали активності диверсійно-розвідувальних груп. Проте ми спостерігаємо такі наміри з території Білорусі. Є загроза, що ці групи перекидатимуться саме звідти на територію Волинської області. Такі дії мають на меті відволікти та відтягнути наші війська. Зрештою, на звільнених територіях їм важко діяти, тому що стежить поліція, працюють блокпости і люди стали уважнішими", – сказав він.

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