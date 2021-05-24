Лукашенко злякався? Білорусь несамовито відхрещується від захоплення літака заради Протасевича

Влада Білорусі стверджує, що не примушували літак здійснити вимушену посадку, а лише повідомили про можливе мінування

Білорусь загрожувала збити літак Ryanair

Лише через добу після того, як в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку пасажирський літак і був заарештований журналіст Роман Протасевич, влада Білорусі вирішила озвучити свою версію події.

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Те, що відбулося, прокоментували директор Департаменту з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Артем Сікорський і командувач ВПС і ППО генерал-майор Ігор Голуб, передає БЕЛТА.

Що каже влада Білорусі?

За словами Сікорського, 23 травня 2021 року на електронну пошту Національного аеропорту Мінськ з електронної адреси protonmail.com англійською мовою надійшло письмове повідомлення з погрозою підірвати літак.

"Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь в секторі Газа. Ми вимагаємо, щоб Європейський союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Delfi Economic Forum повертаються додому рейсом FR4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом", – процитував Сікорський текст листа з погрозою.

Білоруські диспетчери діяли відповідно до міжнародних зобов'язань.

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"Тиск на прийняття екіпажем Ryanair рішення з боку білоруських диспетчерів не було", – сказав Артем Сікорський.

За словами Ігоря Голуба, екіпаж літака RyanAir направив судно в бік аеропорту "Мінськ" до того, як МіГ-29 був піднятий в повітря.

"Говорити про те, що черговий екіпаж перервав політ борту Ryanair неправомірно", – сказав він.

Про затримання Романа Протасевича не було сказано ні слова.

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Що кажуть в опозиції?

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Член Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко заявив, що влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair.

За його інформацією, винищувач-перехоплювач ВВС Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам лайнера авіакомпанії Ryanair: Іди за мною. Капітан цивільного повітряного судна зобов'язаний був підкоритися. Капітан міг не підкоритися команді диспетчера, але при загрозі з боку військового літака – зобов'язаний.

Тим часом в Мережі з'явилася більш повна версія розмови пілотів Ryanair з білоруським диспетчером.

Літак з двома сотнями людей примусово посадили в Мінську нібито через бомбу. Відео: Еўрарадиё | Euroradio

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську