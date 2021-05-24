Лукашенко злякався? Білорусь несамовито відхрещується від захоплення літака заради Протасевича

Білорусь загрожувала збити літак Ryanair
Лише через добу після того, як в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку пасажирський літак і був заарештований журналіст Роман Протасевич, влада Білорусі вирішила озвучити свою версію події.
Те, що відбулося, прокоментували директор Департаменту з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Артем Сікорський і командувач ВПС і ППО генерал-майор Ігор Голуб, передає БЕЛТА.
Що каже влада Білорусі?
За словами Сікорського, 23 травня 2021 року на електронну пошту Національного аеропорту Мінськ з електронної адреси protonmail.com англійською мовою надійшло письмове повідомлення з погрозою підірвати літак.
"Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь в секторі Газа. Ми вимагаємо, щоб Європейський союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Delfi Economic Forum повертаються додому рейсом FR4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом", – процитував Сікорський текст листа з погрозою.
Білоруські диспетчери діяли відповідно до міжнародних зобов'язань.
"Тиск на прийняття екіпажем Ryanair рішення з боку білоруських диспетчерів не було", – сказав Артем Сікорський.
За словами Ігоря Голуба, екіпаж літака RyanAir направив судно в бік аеропорту "Мінськ" до того, як МіГ-29 був піднятий в повітря.
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"Говорити про те, що черговий екіпаж перервав політ борту Ryanair неправомірно", – сказав він.
Про затримання Романа Протасевича не було сказано ні слова.
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Що кажуть в опозиції?
Член Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко заявив, що влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair.
За його інформацією, винищувач-перехоплювач ВВС Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам лайнера авіакомпанії Ryanair: Іди за мною. Капітан цивільного повітряного судна зобов'язаний був підкоритися. Капітан міг не підкоритися команді диспетчера, але при загрозі з боку військового літака – зобов'язаний.
Тим часом в Мережі з'явилася більш повна версія розмови пілотів Ryanair з білоруським диспетчером.
Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську