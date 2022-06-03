Лукашенко розпочав торг із ООН для розблокування експорту українського зерна

Водночас глава Білорусі наважився ставити умови для початку "допомоги" Україні

Лукашенко торгується із генсеком ООН за експорт українського зерна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонні переговори із генсеком ООН Антоніу Гуттерішем. Він запропонував "допомогти" з вивозом зерна з території України. Водночас, Лукашенко не забув про зиск і для себе.

Про це повідомляє білоруський Telegram-канал ONT NEWS.

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Лукашенко заявив, що Білорусь готова до постачання українського зерна в балтійські порти через територію своєї країни. Також він запевнив, що готовий надавати усіляку допомогу з перевалки зерна білоруським залізничним транспортом, виділивши для цього необхідні потужності.

Самопроголошений президент Білорусі запропонував генсеку ООН переговори за участю України та балтійських країн (готових надати порти).

Лукашенко не забув про вигоду і для себе

При цьому для Білорусі головне, як було зазначено у розмові, щоб ці порти (Німеччини, Польщі, балтійських країн) були відкриті і для білоруських товарів. Тобто, щоб створивши умови для транзиту українського зерна, у портах, які здійснюватимуть його перевалку, була можливість вантажити й товари з Білорусі.

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Гутерріш попросив невелику паузу за кілька днів, щоб обговорити таку пропозицію з іншими країнами.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш веде переговори з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українських продуктів на світові ринки та запобігти глобальному дефіциту продовольства. Натомість він пропонує пом'якшити обмеження на експорт калійних добрив із Росії та Білорусі.

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