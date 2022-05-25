Лукашенко розпочинає небезпечні ігрища на кордоні з Україною

Білорусь займеться маневрами біля Волинської області

Лукашенко теж вирішив пограти у солдатики / Колаж "Сьогодні"

Армія Білорусі розпочинає маневри на кордоні з Волинською областю України. Наразі невідомо, що насправді задумав друг міжнародного злочинця Володимира Путіна – самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, з території країни якого наносять ракетні удари по містах України .

Про військові маневри повідомляє телеграм-канал "Сьогодні" .

Реклама

Що відомо

Голова виконкому Бреста Олександр Рогачук повідомив, що 26 травня у рамках перевірки сил реагування у Бресті відбудуться контрольно-тактичні заняття для налагодження взаємодії сил спеціальних операцій з авіацією.

"Десантні підрозділи відпрацьовуватимуть дії у міських умовах із подоланням водної перешкоди. Після цього десантні підрозділи попрямують на полігон "Брестський"", – повідомив Рогачук.

Обстановка