Лукашенко назвав умови свого відходу з влади і нових виборів

Самопроголошений президент не залишить країну в спокої, допоки не закінчаться протести

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову стверджує, що готовий піти з влади і провести перевибори, але це станеться не раніше як 2022 року.

Реклама

Про це, як повідомляє ТUT.by, він заявив на так званих Всебілоруських народних зборах 11 лютого в Мінську.

Читайте також: "Завтра ж негайно помилую": Лукашенко здивував заявою про політв'язнів

До перевиборів необхідно провести конституційну реформу. Новий проєкт основного закону буде готовий цього року, а на початку наступного його винесуть на референдум. Якщо його приймуть (у чому мало хто сумнівається), Лукашенко пообіцяв "чесні і відкриті президентські вибори".

"Головна умова – в країні мир, порядок, жодних протестних дій, висловлювати думку в рамках закону. Друга умова. Якщо складеться так, що до влади прийдуть не "ті", то другим пунктом запишемо, що жодна волосина з прихильників нинішнього президента впасти не може. Тому я запропонував Всебілоруські народні збори зробити конституційним органом", – додав Олександр Лукашенко.

Реклама

Нагадаємо, що з серпня минулого року в Білорусі тривають протести. Учасники демонстрацій відмовляються визнавати Лукашенка обраним президентом і вимагають звільнити всіх затриманих демонстрантів і провести перевибори.

Ми також писали, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт про тортури, які вже півроку тривають щодо протестувальників.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама