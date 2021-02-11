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Лукашенко назвав умови свого відходу з влади і нових виборів

11 лютого, 15:14

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Самопроголошений президент не залишить країну в спокої, допоки не закінчаться протести

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову стверджує, що готовий піти з влади і провести перевибори, але це станеться не раніше як 2022 року.

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Про це, як повідомляє ТUT.by, він заявив на так званих Всебілоруських народних зборах 11 лютого в Мінську.

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До перевиборів необхідно провести конституційну реформу. Новий проєкт основного закону буде готовий цього року, а на початку наступного його винесуть на референдум. Якщо його приймуть (у чому мало хто сумнівається), Лукашенко пообіцяв "чесні і відкриті президентські вибори".

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"Головна умова – в країні мир, порядок, жодних протестних дій, висловлювати думку в рамках закону. Друга умова. Якщо складеться так, що до влади прийдуть не "ті", то другим пунктом запишемо, що жодна волосина з прихильників нинішнього президента впасти не може. Тому я запропонував Всебілоруські народні збори зробити конституційним органом", – додав Олександр Лукашенко.

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Нагадаємо, що з серпня минулого року в Білорусі тривають протести. Учасники демонстрацій відмовляються визнавати Лукашенка обраним президентом і вимагають звільнити всіх затриманих демонстрантів і провести перевибори.

Ми також писали, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт про тортури, які вже півроку тривають щодо протестувальників.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

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Білорусія Олександр Лукашенко конституционная реформа
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