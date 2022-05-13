Лукашенко наказав генералам зробити таких солдатів як в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже не очікує розгрому армії України за три дні, а вимагає від командування своєї армії перейняти досвід українських переможців. Це випливає із заяви лідера Білорусі, яку він зробив під час наради з командним складом армії країни.
Про це повідомляє телеграм-канал "Інсайдер".
Історична заява
"Взяти урок у України. Найефективнішими з боку українських збройних сил виявилися мобільні групи, які миттєво, несподівано наближаючись до супротивника, який набагато їх перевершує, завдають разючих ударів особливо по тиловим скупченням військ", – заявив Лукашенко, у той час як його генерали уважно це записали в блокнотики.
А ще недавно
11 березня при зустрічі з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним білоруський колега розповів, що має карту нападу ЗСУ на Білорусь.
"Я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях – чотири позиції, я зараз покажу карту, я приніс – вони б атакували наші війська... Не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста. Добре, що почали", – сказав він, тож у підсумку і не показавши цю казкову карту.
- При цьому на початковому етапі цієї війни Лукашенко дозволив армії Росії вторгнутися в Україну із території Білорусі.
- З цієї території вівся ракетний обстріл населених пунктів на території України.
- Наразі Лукашенко вирішив розгорнути додаткові військові формування біля кордонів із Україною. Це подається як захист від сил НАТО, які, за версією Мінська, нарощують військову присутність біля Білорусі.