Русский
$ 26,91
31,95
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Лукашенко наказав закрити кожен метр кордону: що його так розлютило

5 серпня 2021 15:31

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Білоруський диктатор спочатку завалив Литву і Латвію мігрантами-нелегалами, а тепер погрожує прибалтам за повернення людей на територію Білорусі

Лукашенко зовсім збожеволів. Колаж "Сьогодні"

Лукашенко зовсім збожеволів. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно закрився від України, а тепер наказав закрити кордон ще й з країнами Заходу. Відповідний наказ він дав на нараді з силовиками.

Реклама

Його насторожила ситуація з мігрантами на кордонах з Литвою і Латвією. Особливо його здивувала погрози прибалтів за допомогою зброї зупиняти нелегалів і повертати на територію Білорусі.

"Те, що вони там прийняли закон стріляти в мігрантів, бити, тиснути, труїти – мерзотники повні, але це їх право, вони показали своє обличчя. Нас повинні турбувати, перш за все, останні метри нашого кордону", – сказав Лукашенко.

Кордон буде закрито

Він наказав негайно закрити білоруський кордон і пригрозив сусідам, якщо мігрантів будуть відправляти в Білорусь.

"З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь то з півдня (кордон з Україною) або із заходу, ступити не повинна. Закрийте кожен метр кордону. Не дай Боже, вони почнуть реалізовувати тактику видворення людей, яких вони туди покликали, через офіційні пропускні пункти. Ви знаєте наслідки, вони – теж. Тому нехай думають. Ми їх попередили, а вони нехай думають. М'яч на їхньому боці. Але дійти до того, щоб вбивати людей і напівживих викидати на нашу територію – ну нацисти і все, що про них говорити", – підкреслив невизнаний президент.

  • Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко влаштував репресії свого народу всередині країни після того, як люди вийшли на мирний протест з вимогою чесних виборів у 2020 році. Але у відповідь були лише переслідування, побиття і в'язниці для сотень людей.
  • Після цього була піратська посадка літака Ryanair із затриманням опозиціонера Романа Протасевича.
  • ЄС і США ввели санкції проти чиновників режиму Лукашенка, закрили небо над Білоруссю і заборонили білоруським літакам літати в Європу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, заваливши цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі в 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.

Реклама

У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна направила Литві колючий дріт в якості гуманітарної допомоги.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)Україна
Коронавірус у Китаї просочився з лабораторії – в США оприлюднили доповідь
Коронавірус у Китаї просочився з лабораторії – в США оприлюднили доповідьІнші країни
Між Заходом і Сходом – чому Україна зближується з Китаєм під час конфронтації США і КНР
Між Заходом і Сходом – чому Україна зближується з Китаєм під час конфронтації США і КНРУкраїна
Зеленський запросив главу МВФ в Україну і вбивство дівчинки під Харковом – головні новини за ніч
Зеленський запросив главу МВФ в Україну і вбивство дівчинки під Харковом – головні новини за нічУкраїна
Лукашенко закрився від України – кордон перекрито
Лукашенко закрився від України – кордон перекритоУкраїна
Спалахи осяяли небо – в охопленій пожежами Туреччині впав метеорит (відео)
Спалахи осяяли небо – в охопленій пожежами Туреччині впав метеорит (відео)Інші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти