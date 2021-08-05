Лукашенко наказав закрити кожен метр кордону: що його так розлютило

Білоруський диктатор спочатку завалив Литву і Латвію мігрантами-нелегалами, а тепер погрожує прибалтам за повернення людей на територію Білорусі

Лукашенко зовсім збожеволів. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно закрився від України, а тепер наказав закрити кордон ще й з країнами Заходу. Відповідний наказ він дав на нараді з силовиками.

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Його насторожила ситуація з мігрантами на кордонах з Литвою і Латвією. Особливо його здивувала погрози прибалтів за допомогою зброї зупиняти нелегалів і повертати на територію Білорусі.

"Те, що вони там прийняли закон стріляти в мігрантів, бити, тиснути, труїти – мерзотники повні, але це їх право, вони показали своє обличчя. Нас повинні турбувати, перш за все, останні метри нашого кордону", – сказав Лукашенко.

Кордон буде закрито

Він наказав негайно закрити білоруський кордон і пригрозив сусідам, якщо мігрантів будуть відправляти в Білорусь.

"З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь то з півдня (кордон з Україною) або із заходу, ступити не повинна. Закрийте кожен метр кордону. Не дай Боже, вони почнуть реалізовувати тактику видворення людей, яких вони туди покликали, через офіційні пропускні пункти. Ви знаєте наслідки, вони – теж. Тому нехай думають. Ми їх попередили, а вони нехай думають. М'яч на їхньому боці. Але дійти до того, щоб вбивати людей і напівживих викидати на нашу територію – ну нацисти і все, що про них говорити", – підкреслив невизнаний президент.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко влаштував репресії свого народу всередині країни після того, як люди вийшли на мирний протест з вимогою чесних виборів у 2020 році. Але у відповідь були лише переслідування, побиття і в'язниці для сотень людей.

Після цього була піратська посадка літака Ryanair із затриманням опозиціонера Романа Протасевича.

ЄС і США ввели санкції проти чиновників режиму Лукашенка, закрили небо над Білоруссю і заборонили білоруським літакам літати в Європу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, заваливши цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі в 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.

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У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна направила Литві колючий дріт в якості гуманітарної допомоги.